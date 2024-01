Un mix equilibrato tra grandi nomi attesi dal pubblico e giovani promesse della musica è quanto propone il Blue Note di Milano a febbraio.

Blue Note stupisce nuovamente con il programma di febbraio

Kurt Rosenwinkel è da molti considerato il chitarrista più notevole e futuribile della sua generazione. Arriverà in via Borsieri giovedì 1° febbraio in formazione di Trio, accompagnato dal batterista Joost Van Schaik e dal bassista Dario Deidda. (Ore 20:30 – 40/35 €; ore 22:30 – 30/25 €)

Sabato 3 febbraio Blue Note ospiterà un nuovo appuntamento di Celebrate Cuba!, il format più recente firmato dal jazz club ideato per celebrare la patria dei ritmi caraibici. Per l’occasione al menù del jazz club si aggiungeranno alcuni piatti speciali che omaggeranno la cucina cubana. (Ore 20:30 SOLD OUT/23:00 – 20/15 €)

Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Sarà sul palco domenica 4 e lunedì 5 febbraio per presentare The Fearless Five. (Ore 20:30 – 37/32 €; ore 22:30 – 27/22 €)

Una miscela di suoni in arrivo

Martedì 6 febbraio: il visionario pianista, compositore e improvvisatore sudafricano Nduduzo Makhathini. (Ore 20:30 – 35/30 €; ore 22:30 – 25/20 €)

il visionario pianista, compositore e improvvisatore sudafricano Giovedì 8 febbraio: MT Jones evoca un suono contemporaneo e senza tempo. (Ore 20:30 – 33/28 €; ore 22:30 – 23/18 €)

evoca un suono contemporaneo e senza tempo. Venerdì 9 e sabato 10 febbraio tornerà l’immancabile James Taylor Quartet con quella tipica e inconfondibile miscela di soul, funk, jazz, spy movies e r’n’b. (Ore 20:30 – 37/32 € SOLD OUT; ore 23:00 – 27/22 €)

tornerà l’immancabile con quella tipica e inconfondibile miscela di soul, funk, jazz, spy movies e r’n’b. Domenica 11 febbraio torneranno sul palco, dopo più di due anni, Folco Orselli & Pepe Ragonese con Storie e Canzoni da MilanoBabilonia. (Ore 20:30 – 32/27 )

Serie di buon gusto

Da martedì 13 a sabato 17 febbraio il palco sarà affidato a Ray Gelato & The Giants per 5 serate e 10 concerti imperdibili. Il musicista inglese riproporrà il suo storico repertorio. (Martedì, mercoledì e giovedì ore 20:30 – 40/35 €; ore 22:30 – 30/25 €; venerdì e sabato ore 20:30/23.00 – 40/35 €)

Da giovedì 22 a sabato 24 febbraio il Blue Note di Milano ospiterà nuovamente il grande Billy Cobham, unanimemente riconosciuto come il più importante batterista jazz-fusion al mondo per la sua potenza e la sua tecnica percussiva. (Ore 20:30 – 47/42 €; giovedì ore 22:30, venerdì e sabato ore 23:00 – 37/32 €)

Per ulteriori eventi consultare il sito: www.bluenotemilano.com

