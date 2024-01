Art City di Bologna, per la 12a ed. omaggia Giorgio Morandi

La dodicesima edizione di ART CITY Bologna, promossa da Comune di Bologna e BolognaFiere in accompagnamento ai 50 anni di Arte Fiera, rende omaggio a Giorgio Morandi in occasione del sessantesimo anniversario della morte.

Cinque special projects esploreranno e reinterpreteranno il lavoro del maestro attraverso differenti linguaggi del contemporaneo: Mary Ellen Bartley e Joel Meyerowitz per la fotografia, Tacita Dean per il video, Virgilio Sieni per la performance e Mark Vernon per il suono.

Come di consueto nei giorni di ART CITY Bologna, sarà l’intera città a farsi palcoscenico per la cultura contemporanea grazie alla partecipazione di numerose realtà istituzionali pubbliche e private, gallerie d’arte e spazi indipendenti che animeranno una programmazione diffusa e variegata in grado di coinvolgere pubblici eterogenei.

Proiettandosi oltre i confini urbani, in una sfera territoriale policentrica che interessa l’intera area metropolitana di Bologna, il programma sarà animato complessivamente da oltre 200 eventi, da Budrio a San Lazzaro di Savena, da Pieve di Cento a Imola, da Sasso Marconi a Valsamoggia, da Rastignano a Calderara di Reno, a San Giovanni in Persiceto.

ART CITY Bologna

1 – 4 febbraio 2024

Varie sedi, Bologna e Grizzana Morandi (Bo)

artcity.bologna.it

Altri articoli di arte su Dietro la Notizia