“Peppa’s Cinema Party”, per i vent’anni di Peppa Pig

Da quando è apparsa per la prima volta sullo schermo nel 2004, Peppa Pig è diventata uno dei personaggi più riconoscibili e amati dai bambini in tutto il mondo.

Le sue avventure, narrate nella serie animata prodotta dallo studio Astley Baker Davies, hanno catturato l’immaginazione e i cuori di milioni di piccoli fan, veicolando con entusiasmo messaggi molto importanti e significativi sull’amicizia, la famiglia, il rispetto per l’ambiente e la passione per la lettura.

Quest’anno, Peppa compie vent’anni e, per festeggiare in grande stile, Hasbro Italia in collaborazione con Nexo Digital invita tutte le famiglie italiane a vivere un’esperienza cinematografica indimenticabile.

Solo nei weekend del 24-25 febbraio e 2-3 marzo, tutti i fan di Peppa potranno darsi appuntamento nelle sale per il “PEPPA’S CINEMA PARTY”, un evento unico completamente dedicato alla carismatica maialina e ideato in esclusiva per il grande schermo (elenco sale e prevendite aperte su nexodigital.it).

In occasione della festa di compleanno di Peppa, i cinema di tutta Italia diventeranno così il palcoscenico di ben 10 episodi dell’ultima stagione, proposti in anteprima esclusiva proprio per il cinema.

Tra le entusiasmanti sorprese spiccano lo speciale di tre parti tutto dedicato a una divertentissima festa di matrimonio, un episodio ambientato su un party bus e una novità assoluta: tanto divertimento interattivo dove Peppa e i suoi amici irromperanno nel mondo reale grazie a un mix di live action e animazione.

Imperdibili anche le cinque nuove canzoni da cantare insieme alla maialina e i balletti che i più piccoli ameranno, arricchendo l’esperienza e rendendola ancora più memorabile.

Un evento imperdibile che promette di incantare e divertire, invitando tutta la famiglia a unirsi alla festa!

“PEPPA’S CINEMA PARTY” è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con il media partner MYMovies.it.

