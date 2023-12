È partito il conto alla rovescia per NEW YEAR’S EVE NIGHT 2024, la festa più disco dance dell’anno per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024!

Le porte dello Spirit de Milan aprono alle ore 20.00 per poi cenare e divertirsi fino all’alba, con la musica dal vivo di Jane Jeresa e di Alexandra Drag Queen, per poi proseguire con dj set anni 70-80-90 di Alex Biasco fino alle 5:00!

Per chi non cena, invece, lo spettacolo inizia alle 23.00 e a mezzanotte è d’obbligo spumante, cotechino e lenticchie.

Questi i prossimi appuntamenti:

Martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre lo Spirit de Milan resterà chiuso.

VENERDÌ 15 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MARY AND THE QUANTS: live con musica che spazia dal beat e pop italiano ai classici R&B e soul della Motown fino alla musica british.

A seguire Dj Set con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

Sabato 16 dicembre lo Spirit de Milan resterà chiuso.

DOMENICA 17 DICEMBRE

Alle 22.00 – concerto di SLIDE PISTONS: band che propone un ricco repertorio che va dallo ska allo swing, dal rock al valzer romagnolo, senza nessun limite.

Lunedì 18 e martedì 19 dicembre lo Spirit de Milan resterà chiuso.

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

Alle 22.00 – concerto di MAX DE BERNARDI & VERONICA SBERGIA: il loro repertorio si concentra sulla musica Roots Americana, non solo Blues quindi, ma anche country, folk, ragtime e swing. Il tutto suonato con strumenti acustici e con attenzione alla tradizione riuscendo nello stesso tempo a rendere fresca ed estremamente godibile da parte del pubblico questa proposta musicale.

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con LUCA MACIACCHINI: one man show tutto milanese con uno spettacolo che è un’antologia di brani appartenenti al repertorio della canzone popolare lombarda e del cabaret milanese, da Nanni Svampa a Walter Valdi, da Enzo Jannacci fino alle canzoni grottesche dello stesso Luca Maciacchini.

VENERDÌ 22 DICEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MAHBUHBAH: concerto di musica beat e ritmo dal sapore vintage.

A seguire Dj Set con la musica anni 70/80/90 di Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 23 DICEMBRE

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT: nuova attesissima serata all’insegna dello swing allo Spirit de Milan!

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

Domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre lo Spirit de Milan resterà chiuso e vi augura buone feste!

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

