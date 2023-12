Maurizio Battista con “Caro Babbo Natale, ti scrivo…”

Mentre continua l’inarrestabile successo del tour nazionale di “Ai miei tempi non era così…”, il campione d’incassi Maurizio Battista torna al Teatro Olimpico di Roma dal 19 dicembre al 14 gennaio 2024 con un nuovo emozionante spettacolo dal sapore tutto natalizio. “Caro Babbo Natale, Ti Scrivo…” è uno show in cuiBattista racconta, con l’umanità e la sincerità che da sempre lo contraddistinguono, la sua visione della vita tra aneddoti personali e curiosità.

Un talento unico, un artista straordinario in grado di tenere le redini del palcoscenico per ore regalando momenti indimenticabili tra spensieratezza e ironia. Grazie anche ai momenti musicali di Roberto Boribello che trasporterà gli spettatori in un viaggio attraverso gli anni ’90 grazie alle hit mondiali dei Los Locos, dalla “Macarena” al “Meneaito”, da “Mueve la colita” a “La Vuelta”.

Lo spettacolo

Protagonista delle serate sarà anche Babbo Natale che accoglierà grandi e piccoli già nel foyer per far assaporare sin da subito la magia delle feste. E proprio a lui Maurizio Battista indirizzerà delle lettere che toccheranno tante tematiche, dalle più semplici alle complesse e che rappresenteranno il punto di partenza per interrogarsi sulla situazione in cui la società si trova e con cui bisogna inevitabilmente fare i conti.

Battista, infatti, tramite la ricerca della risata, riesce a proporre la sua verità, smascherando le ipocrisie della realtà attuale e sollevando problemi molto attuali.

Dunque sì al divertimento, ai ricordi, alla musica e alle coreografie, miscelati in un uno spettacolo a tutto tondo, ma molte saranno anche le domande a sfondo sociale che offriranno qualche spunto di riflessione.

Non potrà ovviamente mancare un momento dedicato alla figura della donna sempre più al centro del dibattito pubblico.

Un finale a sorpresa dal forte impatto emotivo chiuderà lo show in una commistione tra parole e sentimenti.

Chissà se, alla fine, Babbo Natale riuscirà davvero a rispondere a tutti gli interrogativi di Maurizio Battista…

Informazioni

ORARI

Spettacoli dal martedì al sabato ore 21.00

Domenica ore 18.00

BIGLIETTI

Acquisto – LINK

PREZZI

POLTRONISSIMA CENTRALE

Posti numerati Intero 57,00 € POLTRONISSIMA LATERALE

Posti numerati Intero 44,50 € Ridotto ragazzi 3 -12 anni 20,00 € POLTRONA

Posti numerati Intero 40,00 € Ridotto ragazzi 3 -12 anni 18,00 € BALCONATA

Posti numerati Intero 39,00 € Ridotto ragazzi 3 -12 anni 18,00 € BALCONATA LATERALE

Posti numerati Intero 32,00 € Ridotto ragazzi 3 -12 anni 18,00 €

LOCATION

Piazza Gentile da Fabriano, 17,

00196 Roma RM

