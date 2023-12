La Ca’ Granda dei milanesi: un tesoro da scoprire su Focus

Giovedì 7 dicembre, alle ore 21.05, Focus dedica a La Ca’ Granda dei Milanesi – Un tesoro da scoprire –, uno speciale originale e autoprodotto, a cura di Alberto Consarino.

Il Sant’Ambrogio meneghino, storicamente si dipana tra la Messa delle 10.30, celebrata dall’arcivescovo Delpini, in Sant’Ambrogio, la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, e raggiunge il suo apice con la Prima della Scala, un evento che richiama pubblico internazionale e l’attenzione di ogni media.

Focus, quindi, sposa la tradizione raccontando uno dei simboli della Città: la Ca’ Granda, imponente edificio opera del Filarete, tra le prime costruzioni rinascimentali di Milano, sito tra via Francesco Sforza, via Laghetto e via Festa del Perdono, vicino alla basilica di San Nazaro in Brolo.

La Ca’ Granda oggi

Oggi la Ca’ Granda è sede dell’Università Statale di Milano ma, per secoli, è stata un luogo di accoglienza e cura, che non negava a nessuno, nemmeno agli stranieri, l’assistenza. Un’organizzazione basata in larga misura sulla solidarietà dei sani e degli abbienti, come dimostra la storia della Festa del Perdono. Un luogo, che meglio di ogni altro racconta il DNA dei milanesi.

La festa del perdono della Ca’ Granda di Milano

Nel 1458, papa Pio II dà il via alla realizzazione dell’Ospedale Maggiore di Milano, con annessi una chiesa e un cimitero.

L’anno successivo, a conferma della benevolenza dei cittadini verso l’istituzione, la bolla papale Virgini gloriosae concede loro un’indulgenza plenaria, da tenersi nella Ca’ Granda, ogni 25 marzo, durante la festa dell’Annunciazione.

L’indulgenza diventata perpetua dal 1560 e da allora si celebra ad anni alterni.

