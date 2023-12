Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sezione NUOVI CANTAUTORI dell’ 11ª edizione prevista per il 2024.

Sono ammessi al PREMIO PIERANGELO BERTOLI – NUOVI CANTAUTORI autori (o coautori del testo) maggiorenni che presentino un brano inedito in lingua italiana o in dialetto.

Il termine di iscrizione è stabilito entro e non oltre il 20 MAGGIO 2024.

La domanda di iscrizione dovrà essere spedita tramite posta elettronica all’indirizzo info@premiopierangelobertoli.it o per posta ordinaria presso l’ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTECRISTO (via Rainusso, 130, 41124 Modena). In quest’ultimo caso farà fede il timbro postale.

Il regolamento completo è on line sul sito: www.premiopierangelobertoli.it.

La Commissione Artistica del Premio Pierangelo Bertoli sceglierà, tra le iscrizioni regolarmente pervenute, dai 22 ai 28 cantautori che si esibiranno dal vivo nel corso della prefinale prevista per luglio 2024 nella provincia di Modena.

La convocazione dei prefinalisti avverrà almeno due settimane prima della data di svolgimento della prefinale.

Nel corso della selezione la Commissione decreterà gli 8 finalisti che parteciperanno all’evento finale del Premio Pierangelo Bertoli che si terrà nell’autunno 2024 in un Teatro della provincia di Modena.

Durante la serata del Premio Pierangelo Bertoli gli 8 Nuovi Cantautori eseguiranno il loro brano inedito e uno del repertorio di Pierangelo Bertoli e la giuria, formata da personalità di spicco della cultura musicale e letteraria italiana, decreterà a insindacabile giudizio il vincitore del PREMIO PIERANGELO BERTOLI – NUOVI CANTAUTORI.

Il Premio Pierangelo Bertoli offre la possibilità ai cantautori di esibirsi accompagnati da una band diretta da Marco Dieci e composta da alcuni dei musicisti storici di Pierangelo Bertoli.

Il Premio per la sezione Nuovi Cantautori consiste in un riconoscimento in denaro pari a €4.000, oltre alla partecipazione in qualità di ospite alle serate di prefinale del Premio Pierangelo Bertoli dell’anno successivo, in manifestazioni prestigiose che si terranno in Italia nel 2025 e in programmi televisivi e radiofonici.

A uno dei Nuovi Cantautori sarà assegnato il Premio per il miglior testo, ossia un riconoscimento in denaro di € 1.000, grazie ad Acep/Unemia sarà conferita una borsa di studio (valore da definire) ad uno degli 8 Finalisti che non abbia ancora compiuto 35 anni d’età e infine verrà assegnato il Premio Nuovo Imaie consistente in €10.000 da utilizzare per la realizzazione di un tour.

Quest’anno il cantautore Emanuele Conte si è aggiudicato il premio NUOVI CANTAUTORI 2023, il Premio Nuovo Imaie e la Targa Michele Merlo per il miglior testo, mentre Napodano ha ricevuto la borsa di studio da parte di Acep/Unemia.

Anche per la prossima edizione il Premio si avvarrà del Patrocinio del Club Tenco e della presenza di membri del Club all’interno della giuria che valuterà i Nuovi Cantautori, sancendo così un’importante unione tra due manifestazioni che promuovono e sostengono la canzone d’autore.

Per ulteriori informazioni contattare ASSOCIAZIONE CULTURALE MONTECRISTO – tel. 059331355 – 3337984821

www.premiopierangelobertoli.it – www.bertolifansclub.org

