L’ASST Rhodense ha attivato un’altra casa di comunità: è infatti attiva da oggi la Casa di Comunità di Paderno Dugnano.

La struttura, che sarà oggetto di ristrutturazione grazie ai fondi del PNNR, Missione 6 e che viene realizzata con l’obiettivo di una sanità sempre più vicina al territorio, costituisce un importante riferimento per i cittadini che usufruiscono dei servizi erogati dall’ASST Rhodense.

All’interno della Casa di Comunità di Paderno Dugnano lavora un team di professionisti che promuove, attraverso un approccio multiprofessionale, un’assistenza di natura preventiva, curativa e riabilitativa, differenziata per bisogno e per fascia d’età, con interventi che garantiscono la salute alla popolazione di uno specifico territorio.

Nella Cdc di Paderno Dugnano sono presenti diversi servizi e vengono svolte numerose attività. Di seguito una panoramica, utile ad orientare il cittadino:

• punto unico di accesso (PUA), con funzioni di accoglienza, orientamento e prima valutazione del bisogno di salute della persona;

• ambulatori specialistici (diabetologia, neurologia, otorinolaringoiatria, urologia, ginecologia);

• servizi infermieristici;

• punto prelievi con accesso diretto;

• attività vaccinale rivolto ad adulti ed infanzia;

• attività consultoriali;

• servizi di scelta e revoca e rilascio esenzioni;

• servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza;

• sistema integrato di prenotazione collegato al CUP aziendale.

“Con l’inaugurazione della Casa di Comunità di Paderno prosegue il percorso dell’ASST Rhodense verso una organizzazione sempre più vicina al cittadino, per una presa in carico dei bisogni socio sanitari delle persone. La struttura sarà un importante punto di riferimento nella presa in carico del bisogno di salute dei cittadini, per fornire una risposta sempre più integrata” ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASST Rhodense, Germano Maria Uberto Pellegata.

“L’apertura della Casa di Comunità di Paderno Dugnano, che si colloca in un’area densamente popolata e ad alto indice d’industrializzazione, alla confluenza di grandi arterie di comunicazione, potenzia ulteriormente l’offerta territoriale di servizi socio sanitari sempre più integrati e funzionali e grazie al raccordo con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta saremo in grado di migliorare la presa in carico dei pazienti”, ha dichiarato il Direttore del Distretto Garbagnatese, Paolo Chiapponi. “

Nell’ambito del potenziamento della sanità territoriale, l’ASST Rhodense ha finora attivato l’Ospedale di Comunità di Passirana e le case di Comunità di Bollate, Passirana, Corsico e Settimo Milanese.

Le Carte dei Servizi delle Case di Comunità sono disponibili in formato cartaceo presso le strutture aziendali e possono essere scaricate dal sito internet dell’ASST Rhodense (www.asst-rhodense.it).

Altri articoli di Rho su Dietro La Notizia