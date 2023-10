#DattiunOcchio, iniziativa promossa da Gilead con il supporto di Europa Donna Italia e Triumph e in collaborazione con Freeda Media,

prosegue anche ad ottobre a Roma in occasione del ‘mese in rosa’.

A partire da oggi nei punti vendita Triumph di Milano e Roma*, attraverso leaflet, stickers posti nei camerini con QRCode che rimanda ad approfondimenti tematici, #DattiunOcchio promuoverà due messaggi molto importanti.

Il primo non trascurare la prevenzione, rilevando segnali sospetti come ad esempio gonfiore, perdite dai capezzoli, segnalandoli tempestivamente allo specialista e pianificare i controlli come mammografia e ecografia mammaria; il secondo per le donne con tumore al seno è di non rinunciare al proprio desiderio di essere donna con la propria femminilità.

Una prevenzione costante permette diagnosi tempestive; una diagnosi tempestiva, soprattutto nella forma più aggressiva come il tumore al seno triplo negativo, permette un percorso di cura più efficace.

Il tumore al seno è quello più frequentemente diagnosticato con 55.700 nuovi casi stimati nel 2022, +0,5% rispetto al 2020.

Datti un Occhio è parte della campagna Donne in Meta ( www.donneinmeta.net ), giunta al suo terzo anno, nata per sostenere le donne con tumore al seno triplo negativo metastatico, una forma di neoplasia particolarmente aggressiva.

