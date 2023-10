“Unlucky to Love You”, omaggio di Mauro John Capece al cinema indie anni ’40, conquista la critica al Terra di Siena International Film Festival

Ha conquistato il pubblico e la critica “Unlucky to Love You” di Mauro John Capece al Terra Di Siena International Film Festival.

“Unlucky to Love You”, omaggio del registra Capece

Due i premi ottenuti per l’opera cinematografica che vuole omaggiare il cinema indie noir americano degli anni ’40: Gran Premio della Critica e Seguso Award all’attore americano Randall Paul.

Il regista Mauro John Capece ha espresso la sua gratitudine verso il Festival e la giuria, affermando: “Ringrazio la Giuria per aver premiato il mio film, a maggior ragione perché si tratta di un’opera molto complessa, pensata e realizzata per i cinefili più accaniti. Si tratta infatti di un omaggio attualizzato al cinema indie noir americano degli anni quaranta e, per questo, la pellicola ripercorre a livello stilistico, con leggerezza, quelle atmosfere ingenue, molto suggestive e dense di phatos. All’epoca, registi come Edgar J. Ulmer, a cui il film è dedicato, sbarcavano il lunario imbarcandosi in decine produzioni realizzate in modo spesso improbabile, semplicemente per sopravvivere e avere un pasto caldo. (…) Spero che il mio film possa essere uno sprono per i giovani registi che, a mio parere, dovrebbero trovare in realizzatori come Ulmer il loro riferimento culturale e non in quelli che sanno girare solo nella bambagia, con budget praticamente illimitati”.

La testimonianza di Randall Paul

Il talentuoso attore americano Randall Paul ha ricevuto il riconoscimento della giuria per la sua straordinaria performance (nel film interpreta ben due ruoli), regalando al pubblico un’esperienza intensamente emotiva e coinvolgente: “E’ stato molto bello ricevere questo prestigioso premio. Adoro l’Italia e mi sono trovato molto bene nel girare questo film anche se è stato molto sfidante dato che ho interpretato sia il personaggio del DJ Russel che quello del Dr. Ricciardi”.

La programmazione

“Unlucky to Love You”, prodotto da Leomark Studios, continuerà a incantare agli spettatori in tutto il mondo nel proseguo del suo percorso festivaliero e, soprattutto, in attesa della sua uscita prevista in contemporanea in Nord America e in Italia a fine novembre.

