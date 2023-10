ITA Airways premiata come miglior compagnia aerea dell’anno

ITA Airways si è aggiudicata ieri nella splendida cornice dell’Oleandri Resort di Paestum, due prestigiosi riconoscimenti durante la serata di gala degli Awards di Food and Travel Italia, l’edizione italiana del primo magazine internazionale, diffuso in 18 Paesi, che si occupa di enogastronomia, viaggi gourmet e turismo di alto profilo.

L’evento di Food and Travel Italia, giunto alla sua sesta edizione, rappresenta un momento imperdibile per incoronare le eccellenze italiane ed internazionali che si sono contraddistinte, nei rispettivi settori di appartenenza, per elevate performance e qualità nei loro servizi, alla presenza di editori di tutto il mondo Food and Travel, sponsor, personalità, istituzioni e giornalisti di settore selezionati.

ITA Airways è stata premiata dai lettori del magazine Food and Travel come Miglior compagnia aerea dell’anno con la seguente motivazione: “Il nome stesso della nuova compagnia aerea di bandiera sintetizza già i tre concetti fondamentali, che saranno il punto di svolta per una crescita esponenziale: futuro, freschezza e flessibilità. Una flotta che partendo da 52 aeromobili al 15 ottobre 2021 è arrivata oggi a 77 aeromobili, di cui 26 di nuova generazione e un network che prevede 64 destinazioni, di cui 10 intercontinentali (che diventeranno 12 entro fine 2023). Innovazione in merito ai consumi con un minor consumo di carburante e una miglior efficienza generalizzata. Inoltre, a bordo della Business class di lungo raggio si potranno vivere anche esperienze di gusto con piatti della tradizione e creazioni gourmet creati dai migliori chef stellati d’Italia”.

Le testimonianze

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO Volare è stata premiata come Miglior Manager dell’anno con la seguente motivazione: “Una professionista che rappresenta i valori più moderni di una managerialità determinata e resiliente. Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways & CEO Volare si è sempre distinta per il suo pensiero innovativo e per una reale conoscenza del ruolo della propria azienda nel mercato che le ha permesso di creare strategie efficaci e raggiungere importanti obiettivi come gli ottimi risultati commerciali ottenuti dalla Compagnia e la creazione del programma loyalty, Volare, arrivato oggi ad oltre 1.600.000 iscritti”.

“Sono orgogliosa di ritirare i due prestigiosi premi di Food and Travel Italia, che rappresentano l’impegno della Compagnia in questi primi due anni di operatività. È un onore ricevere il premio di Migliore Manager dell’anno, un riconoscimento al grande lavoro che insieme al mio team portiamo avanti ogni giorno per assicurare all’azienda risultati commerciali positivi – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO Volare – Fin dal 15 ottobre 2021 siamo partiti ponendoci obiettivi sfidanti.Quest’anno tra giugno e settembre (per quest’ultimo mese parliamo di dati previsionali) abbiamo trasportato oltre 5,7 milioni di passeggeri (+25% rispetto allo stesso periodo del 2022), di cui oltre 700 mila sul lungo raggio (55% in più rispetto agli stessi mesi del 2022). I nostri voli hanno registrato inoltre un coefficiente di riempimento medio pari all’84%, migliorando di 2,6 p.p. le già ottime performance del 2022– ha aggiunto la Limosani – Questi brillanti risultati testimoniano il grande lavoro svolto finora e ci spingono verso sfide sempre più ambiziose affinché ITA Airways diventi il punto di riferimento nel garantire all’Italia una connettività di qualità sia con destinazioni internazionali sia all’interno del Paese”.

Informazioni su ITA Airways

ITA Airways è una società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esercizio dell’attività nel settore del trasporto aereo. L’obiettivo di ITA Airways è quello di creare un vettore aereo efficiente, innovativo, che diventi il punto di riferimento nel garantire all’Italia una connettività di qualità sia con destinazioni internazionali, così da incentivare il turismo e il commercio con l’estero, sia all’interno del Paese, sfruttando anche la mobilità integrata.

ITA Airways mette al centro della propria strategia il miglior servizio ai clienti (attraverso una forte digitalizzazione di processi che assicurino una esperienza best in class e servizi personalizzati), coniugato alla sostenibilità, declinata nel suo aspetto ambientale (nuovi aerei green e tecnologicamente avanzati, utilizzo di carburanti sostenibili), sociale (uguaglianza e inclusione per una compagnia genderless) e di governance (integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni). ITA Airways è un membro SkyTeam da ottobre 2021.

