Milano: Deutsche Bank supporta l’ultimo progetto in CityLife

Deutsche Bank supporta CMB e Colombo Costruzioni nella realizzazione dell’ultimo progetto in zona CityLife a Milano: CityWave. La banca concede una nuova linea di credito di firma committed per 41 milioni di euro a favore delle due imprese di costruzioni italiane.

CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi e Colombo Costruzioni SpA sottoscrivono con Deutsche Bank una nuova linea di credito di firma committed. Questa ha una durata di circa tre anni e possibilità di estensione, per un importo complessivo di 41 milioni di euro. L’operazione ha l’obiettivo di garantire la buona esecuzione e l’anticipazione contrattuale della realizzazione, per conto di CityLife SpA, del progetto CityWave.

Su progetto dello studio danese Bjarke Ingels Group, l’edificio per uffici sarà la quarta e ultima importante volumetria del quartiere e si articolerà in orizzontale a forma di portale, con due volumi alti, di venti e dieci piani, connessi da un’unica copertura curvilinea che fa da cielo a un portico di scala gigante, per una lunghezza totale di oltre 200 metri.

Gli attori di questo progetto

Deutsche Bank : offre servizi e prodotti di banca, leader in Germania, con solide radici europee e un network globale. L’Italia, dove l’istituto opera da 45 anni, rappresenta il suo primo mercato UE, dopo la Germania.

: offre servizi e prodotti di banca, leader in Germania, con solide radici europee e un network globale. L’Italia, dove l’istituto opera da 45 anni, rappresenta il suo primo mercato UE, dopo la Germania. CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi : azienda leader in Italia e in Europa per la realizzazione di strutture edilizie complesse, ospedali d’avanguardia e infrastrutture. Si tratta della prima impresa di costruzioni italiana certificata BIM.

: azienda leader in Italia e in Europa per la realizzazione di strutture edilizie complesse, ospedali d’avanguardia e infrastrutture. Si tratta della prima impresa di costruzioni italiana certificata BIM. Colombo Costruzioni S.p.A.: società ultracentenaria fondata nel 1905, è un’azienda dinamica e moderna che si è imposta sul panorama nazionale come impresa leader nel settore edile.

Un progetto ad alto profilo

“Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire alla realizzazione di un progetto di alto profilo in un’area cruciale per la città di Milano, rafforzando l’impegno di Deutsche Bank a supporto dello sviluppo sostenibile del comparto nazionale delle costruzioni e infrastrutture, insieme a due fra i più importanti operatori del settore” – ha dichiarato Paolo Bartolini, Head of Industry Coverage and Deputy Head Business Banking Italy di Deutsche Bank.

Crescita e icone

“Grazie a questa linea di credito, CMB e Colombo Costruzioni rafforzano la partnership con una tra le maggiori banche internazionali presenti sul mercato del credito italiano. Il supporto finanziario di Deutsche Bank contribuirà alla crescita delle nostre imprese e alla realizzazione di uno dei progetti di riqualificazione urbana più grandi d’Europa, che ha trasformato la storica zona fieristica di Milano in uno dei quartieri più iconici della città, nel rispetto dei più alti standard di sostenibilità possibili – hanno aggiunto Marcello Modenese, Chief Financial Officer del Gruppo CMB e Daniele De Bernardi, Chief Financial Officer di Colombo Costruzioni.

