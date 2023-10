Metropolitana, circolazione ferma in direzione Sesto S.G.

Metropolitana

Nella metropolitana M1 fermata Cordusio, sono presenti in questo momento dei mezzi dei vigili del fuoco.

C’è del fumo sulla banchina direzione Sesto San Giovanni.

Il convoglio è fermo a porte chiuse dopo aver fatto evacuare tutti i passeggeri. Non ci sono altri convogli fermi. La circolazione in questo momento in direzione Sesto è bloccata in via cautelativa.

Sul posto i 5 mezzi dei vigili del fuoco, hanno provveduto a raffreddare il sistema di ventilazione da dove usciva il fumo.

