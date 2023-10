4-7 OTTOBRE 2023: il Charity Bike Tour attraversa la Lombardia a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica.

Lombardia: la Charity Bike Tour per la fibrosi cistica

In sella per la pedalata solidale insieme al presidente FFC Ricerca Matteo Marzotto, i campioni Alessandro Ballan, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Maurizio Fondriest, Francesco Moser, Paola Pezzo, Juri Chechi e i bikers del nucleo storico Max Lelli, Fabrizio Macchi, Iader Fabbri. Con loro pedalerà anche Edoardo Hensemberger, ragazzo con la fibrosi cistica e testimonial FFC Ricerca.

L’iniziativa charity sportiva apre la XXI Campagna Nazionale promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica in programma per tutto il mese di ottobre con numerose iniziative di raccolta fondi e sensibilizzazione sulla malattia genetica grave più diffusa in Europa, ancora senza una cura risolutiva.

Il Bike Tour

Il Bike Tour è l’iniziativa charity sportiva ideata dal presidente FFC Ricerca Matteo Marzotto nel 2012. Dal 4 al 7 ottobre i bikers attraverseranno i luoghi più suggestivi della Franciacorta, Valcamonica e della Brianza, passando da Bergamo, Monza, Pavia, per arrivare a Milano. Ben 322 Km, e ad accoglierli lungo il percorso ci saranno i volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno locali, promotori di eventi e serate benefiche a sostegno della ricerca FC.

Ottobre: il mese della prevenzione

Il Bike Tour apre la XXI Campagna Nazionale promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica a sostegno della mission strategia “Una cura per tutti”. Per tutto il mese di ottobre, numerosi eventi e iniziative di sensibilizzazione animeranno il territorio grazie agli oltre 5.000 volontari della Fondazione, per promuovere la ricerca e trovare al più presto una cura efficace e accessibile per tutte le persone con FC (fibrosi cistica).

La mission di FFC ricerca: trovare una “cura per tutti”

Nel 2023 FFC Ricerca ha stanziato 2.375.363 euro a sostegno di 18 progetti scientifici per aumentare le conoscenze sulla malattia e migliorare lo stato di salute di tutte le persone con FC. Tra questi, spiccano le due iniziative dedicate al co-fondatore di Fondazione, il prof. Gianni Mastella, e rivolte a giovani ricercatori under 40 e under 33 per consolidare o iniziare la loro carriera nel campo della fibrosi cistica.

Nel piano triennale di FFC Ricerca ci sono anche i 4 progetti strategici:

Molecole 3.0 , sullo studio di nuovi modulatori farmacologici per il recupero della proteina CFTR mutata;

, sullo studio di nuovi modulatori farmacologici per il recupero della proteina CFTR mutata; Kaftrio nella vita reale, uno studio di efficacia e sicurezza del farmaco modulatore Kaftrio nella vita reale;

1 su 30 e non lo sai, una campagna di informazione e sensibilizzazione sul test del portatore sano di fibrosi cistica;

Esperti insieme, un’iniziativa per potenziare il ruolo di volontari e persone con FC all’interno di Fondazione.

Infine, si aggiungono i finanziamenti ai 3 Servizi alla ricerca, a supporto alla rete di ricerca di Fondazione.

Le tappe

Giovedì 5 ottobre

San Martino della Battaglia (BS), Piazza della Concordia – Ghedi – Rezzato – Brescia – Nave –Passirano – Rovato (104 km)

Venerdì 6 ottobre

Bergamo, Via XX Settembre – Dalmine – Suisio – Carate Brianza / Seregno (MB) – Caronno (MB) – Cerro Maggiore (115 km)

Sabato 7 ottobre

Pero (MI), Via Monti 5 – Magenta – Vigevano (PV) – Pavia – Casarile – Segrate

