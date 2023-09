Martedì 26 settembre 2023. Taylor Swift ha annunciato la tracklist dell’attesissimo album “1989 (Taylor’s Version)”.

Taylor Swift annuncia la tracklist dei futuri concerti live

La cantante ha finalmente reso la tracklist disponibile in preorder digitale su Itunes e in pre add su Apple Music. Da oggi è inoltre disponibile il preorder in esclusiva presso Discoteca Laziale dei CD nelle 3 versioni colorate, ognuno dei quali contiene uno speciale poster “10×10”. Invece presso i principali rivenditori sono ora preordinabili CD e vinili standard.

Per il pre-order riferirsi a: https://island.lnk.to/1989TV

“È una nuova colonna sonora. Ecco il retro delle copertine e i titoli delle tracce del vault di 1989 (la mia versione) Non vedo l’ora che esca, davvero. Grazie per essere stati al gioco, per aver indagato, per averci dato dentro e per aver reso queste rivelazioni così caoticamente divertenti (che è il miglior tipo di divertimento, dopotutto)”.

“1989 (Taylor’s Version)” tracklist

Welcome to New York (Taylor’s Version) Blank Space (Taylor’s Version) Style (Taylor’s Version) Out of the Woods (Taylor’s Version) All You Had to Do Was Stay (Taylor’s Version) Shake It Off (Taylor’s Version) I Wish You Would (Taylor’s Version) Bad Blood (Taylor’s Version) Wildest Dreams (Taylor’s Version) How You Get the Girl (Taylor’s Version) This Love (Taylor’s Version) I Know Places (Taylor’s Version) Clean (Taylor’s Version) Wonderland (Taylor’s Version) You Are in Love (Taylor’s Version) New Romantics (Taylor’s Version) Slut! (Taylor’s Version) (From the Vault) Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From the Vault) Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From the Vault) Suburban Legends (Taylor’s Version) (From the Vault) Is It Over Now? (Taylor’s Version) (From the Vault)

La rivelazione della tracklist

La notizia della pubblicazione di “1989 (Taylor’s Version)” è avvenuta a sorpresa sul palco dell’ultima data della prima parte dell’ “Eras Tour”, a Los Angeles, lo scorso 10 agosto. Il tour di Taylor Swift, artista multiplatino, farà tappa anche in Italia per due date evento andate completamente soldout in poco tempo, in programma il 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

“Sorpresa!!! 1989 (Taylor’s Version) sta per arrivare! Questo album ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di gioia annunciare che la mia versione di “1989” uscirà il 27 ottobre. Ad essere del tutto onesti, questa è la mia ri-registrazione preferita che abbia mai fatto perché le 5 tracce di From The Vault sono pazzesche. Non riesco a credere che siano state lasciate indietro. Ma non per molto!”

Album, successi e Eras Tour

L’album, pubblicato originariamente nel 2014, certificato disco di platino in Italia, recentemente certificato disco d’oro in Italia, ha già visto estratti “This Love (Taylor’s Version)” nel maggio 2022 come colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty” e “Wildest Dreams (Taylors’ Version)”, dopo che il brano era diventato virale su TikTok.

Con il suo “Eras Tour”, vicino al miliardo e mezzo di dollari di incasso (che le permetterà di battere il record detenuto da Elton John), Taylor non smette di stupire i suoi fan, con un live della durata di 3 ore, una scaletta composta da 44 brani che comprende tutti i suoi album tra cui le registrazioni “Taylor’s Version”.

Taylor ha battuto un altro record ai VMAs 2023 ed è entrata nella Billboard 200 chart con dieci dei suoi album nella top 100, classificandosi come gli album più ascoltati questa settimana negli Stati Uniti. Taylor Swift ha inoltre collezionato diversi premi tra la fine dello scorso anno e l’inizio dell’anno tra cui: quattro Grammy Awards, cinque MTV Video Music Awards e sei American Music Awards.

Altri articoli di musica su DietrolaNotizia