Quali prodotti non devono essere usati per pulire i vetri dell’auto? Come posso assicurarmi che le spazzole dei tergicristalli funzionino correttamente?

Cosa vi viene in mente quando sentite l’espressione “sicurezza stradale”? Le regole del traffico, il buon funzionamento di tutti i sistemi del veicolo e tutto il resto. Tuttavia, pochi pensano alla pulizia e alle buone condizioni dei vetri dell’auto. Naturalmente, al di là delle considerazioni estetiche, avere un parabrezza pulito è una garanzia di buona visibilità durante la guida. Tuttavia, sembra che un compito domestico così semplice, da svolgere quotidianamente, possa non sembrare così facile se non si conoscono i metodi e gli strumenti più efficaci per svolgerlo. Il fatto è che la protezione e la pulizia del parabrezza inizia e finisce con il proprietario del veicolo. Ogni giorno, milioni di automobilisti commettono gli stessi errori comuni. All’inizio sembrano del tutto innocui, finché non causano danni che costano una fortuna. Conseguenze meno gravi sono i vetri permanentemente sporchi che si rifiutano di lavarsi da soli. Esaminiamo insieme il tema della corretta pulizia del parabrezza e gli errori più comuni.

Prodotti da evitare per la pulizia dei vetri dell’auto.

Purtroppo, molti produttori di detergenti per auto utilizzano sostanze dannose solo per il parabrezza. Per cominciare, è bene ricordare che i liquidi detergenti che contengono ammoniaca hanno un effetto negativo sui vetri oscurati e su quelli non oscurati lasciano striature e tracce. La sostanza chimica agisce direttamente sull’adesivo che tiene la tinta sul vetro e finisce per staccarla e romperla. In questo modo, anche se il vetro non viene danneggiato, la visibilità viene compromessa e ciò rappresenta una minaccia per la vostra sicurezza. Oltre all’ammoniaca, anche i prodotti per la pulizia della casa (come il sapone o gli sgrassatori per piatti) possono causare danni, lasciando le suddette striature. È invece consigliabile optare per prodotti di alta qualità realizzati appositamente per le auto. In alternativa, se non ne avete uno a portata di mano, preparatelo voi stessi mescolando aceto e acqua in proporzioni uguali.

Metodi sicuri per la pulizia dei vetri.

Come abbiamo già detto, il primo passo verso una pulizia sicura è il prodotto giusto. Tuttavia, ci sono più segreti di quanto possa sembrare a prima vista. Scopriamo quindi i passi successivi:

Per cominciare, è bene fare attenzione che il vetro dell’auto sia freddo. Il fatto è che sui vetri caldi il detergente si asciuga molto rapidamente e questo porta alla formazione di contaminazione sotto forma di striature e macchie. – In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi manipolazione con il vetro, è necessario effettuare una prima pulizia e rimuovere dalla superficie foglie, bastoncini vari e altro sporco “grossolano”. A tale scopo, sono necessari una spazzola con setole morbide e uno speciale panno in microfibra. Questi semplici strumenti sono facilmente reperibili in qualsiasi negozio di auto.

Successivamente, è necessario applicare la soluzione detergente. Il vostro compito è quello di catturare l’intera area del vetro, tenendo conto dei bordi e degli angoli. È necessario strofinare il prodotto con un panno in microfibra, in quanto assorbe al meglio tutto lo sporco e il liquido, senza lasciare tracce e pelucchi dal panno.

Inoltre, è necessario non aspettare che il vetro si asciughi da solo, ma asciugarlo da soli con l’aiuto della stessa fibra. Perché è necessario farlo? Se si asciuga liberamente, c’è il rischio che si formino macchie e striature.

L’ultimo punto è la pulizia dei tergicristalli. Inoltre, un punto importante in questa storia è il corretto funzionamento dei tergicristalli stessi. Cosa bisogna fare? È necessario pulire le spazzole tergicristallo, in modo che i tergicristalli possano prendersi cura dei finestrini in modo qualitativo durante la guida.

Spazzole tergicristallo: perché è così importante mantenerle in buone condizioni?

Quando il tempo diventa brutto, i tergicristalli diventano una necessità. La pioggia, la fanghiglia e il fango sul parabrezza significano solo una cosa: non si riesce a vedere la strada. E questo, ovviamente, è incredibilmente pericoloso: ecco perché è così importante sottoporre i tergicristalli a una manutenzione regolare. Ci sono anche auto che tendono a sporcare di fango il lunotto. In questo caso, il tergicristallo posteriore deve funzionare correttamente. Pertanto, è semplicemente irrealistico guidare su strada senza tergicristalli in condizioni di scarsa visibilità.

Come capire che le spazzole dei tergicristalli sono usurate? Esistono diversi segnali caratteristici che permettono di capire che è arrivato il momento di sostituirle:

La spazzola smette di scorrere in modo fluido, si notano dei salti da cui fuoriescono delle striature. Il secondo segno è che i tergicristalli puliscono solo metà del vetro. Se la spazzola del tergicristallo è sottile e usurata, si sente uno sgradevole cigolio caratteristico.

