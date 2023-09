Lunabanana La Casa della Balena: di Luca Forni e Giulia Rosa

L’estate è alle spalle, ma l’autunno si presenta nella sua meravigliosa luce dorata che al Lunabanana La casa della Balena, caratteristico locale della Toscana.

L’idea è voluta da Luca Forni e Giulia Rosa, che continuano con passione ad organizzare serate uniche per chi ama lo stare insieme, la musica e la convivialità.

Lunabanana La Casa della Balena: gli appuntamenti di questa settimana

Come di consueto il venerdì anche in autunno continua il fortunato format Balene in Bolla Show ideato e condotto dall’eclettica Manuela Bollani e venerdì 29 settembre ore 21:30 a dialogare con lei in parole e musica Titta Nesti e Franco Santarnecchi, musicisti di rara bravura che hanno lavorato con artisti internazionali, accompagnati alla batteria da Emanuele Bonechi.

Sabato 30 invece la Balena propone una serata in cui sarà protagonista la musica della Julia Dee Blues Band una band di musicisti che si sono incontrati in una jam e hanno trovato subito il loro sound. la loro musica spazia dal Blues al Soul fino al Rock, con il graffio particolare dato dalla voce di Giulia D’Amato che riesce ad interpretare cantanti del livello di Thina Thurner, Hamy Weinhaus, Etta James, John Mayer, insieme alla chitarra di Samuele Brandini che con i suoi suoni esalta il sound accompagnato dal basso di Federico Cingottini ed il tutto ben ritmato dalla batteria di Omar Perasso e Colorato dalle percussioni di Stefano Elmi.

E c’è una novità: tutte le domeniche al LunaBanana la Casa della Balena potrete venire ad ascoltare il Jazz delle Balene che vi accompagnerà dal palco fronte mare, fino allo splendido tramonto che farà da cornice alla conclusione dell’appuntamento “Balene in Jazz Una Giornata al Mare”

Domenica primo ottobre ad esibirsi il giovane cantante e trombettista partenopeo Emanuele Marsico, una classe incredibile, una voce speciale, insieme a lui il grande pianista Piero Frassi, un grandissimo musicista uno dei più grandi pianisti italiani e alla batteria il fenomenale Bernardo Guerra, prodigio della batteria, jazzista di fama internazionale!

L’intervento di Luca Forni

“È stata un estate incredibile, non ci aspettavamo una così rapida risposta di Artisti e di pubblico – dichiara Luca Forni – Alfio Antico, Bobo Rondelli, Ares Tavolazzi, Tricarico, Flavio Boltro, Nico Gori, Jim Mullen e Zoe Francis, Frida Bollani Patrizio Trampetti, Enzo Zirilli, Gennaro Scarpato, Papi Thiam, Roberto Luti, Alberto Bientinesi, Jacopo Martini, Titta Nesti, Franco Santarnecchi e la Waves orchestra, Michela Lombardi, Emanuele Bernardeschi, Leandro Bartorelli, Sergio Rizzo, Max Amazio, Daniele Morelli, Gianni Apicella, Jennà Romano, Amedeo Ronga e gli Asse di Equilibrio, The Brigantos, the Loba Loba lovers, Andrea e Chiara Pellegrini, Fabio Balzano… e dimenticheremo sicuramente qualcuno (…) questa voglia di stare insieme il motore che ci fa dire: non ci fermeremo!”

Indicazioni e contatti

Lunabanana La Casa della Balena si trova in Via P. Mascagni, 109, 57016 Rosignano Solvay-Castiglioncello LI.

L’ingresso ai concerti continua ad essere libero, consigliata la prenotazione allo 0586 420185.

