Emanuele Gregolin intervista l’artista cinese Guo Mingxuan

Le sue opere sono state esposte in molte mostre cinesi e internazionali, tra cui: la China Young Art 100 Annual Exhibition del 2022, la China Young and Middle-aged Painters Mixed-Materials Painting Exhibition e la First Experimental Art Exhibition of Heilongjiang Province, ecc. Nel 2022, Guo Mingxuan ha collaborato con A60 International Art per partecipare alla terza edizione della mostra tematica internazionale La Vita dell’Arte, in cui ha esposto le sue opere nelle quali ha voluto esprimere le sue idee ed i suoi sentimenti sul rapporto tra arte e vita.

I dipinti di Guo Mingxuan registrano e ritraggono la vita quotidiana attraverso differenti visioni. Opere come “Sense of Security”, “The Meaning of Time”, “Boundary”, “Dungeon Series”, “Untitled Series”, ecc. interpretano l’osservazione dell’artista sulla vita nell’ambito del suo ciclo creativo dal 2019 a oggi. L’opera “Balance” qui pubblicata utilizza una semplice combinazione di colori per darci una prospettiva di riflessione sulla realtà sociale.