Sabato 30 settembre apre al pubblico il Festival della Fotografia Etica, uno degli eventi fotografici più attesi.

Festival della fotografia etica: a Lodi dal 30 settembre

Col sostegno di FUJIFILM Italia, fino al 29 ottobre, ogni week end, non mancherà anche in questa edizione di raccontare il mondo con l’ausilio di noti autori e fotografi emergenti.

FUJIFILM Italia conferma il proprio sostegno al Festival come Official Partner, ruolo che ricopre da 10 anni, un impegno preso perchè la fotografia non è solo scatto o tecnica, ma è un linguaggio universale e diretto, un dire che per essere compreso in pieno ha bisogno di mostrarsi.

In questa edizione, oltre a essere Award Sponsor del World Report Award – Documenting Humanity, FUJIFILM ha supportatola mostra Elegia Lodigiana di Gabriele Cecconi, in esposizione nella sede della Cavallerizza, in quanto partner del progetto.

Le fotografie di Gabriele Cecconi

Gli scatti di Gabriele Cecconi sono estremamente suggestivi, spaziando tra varie realtà mostrano quello che è il mondo odierno.

Contatti del festival

Gli aggiornamenti del Festival sono disponibili al sito web https://www.festivaldellafotografiaetica.it. Sempre dal sito web è possibile acquistare il biglietto di ingresso e tante altre opzioni per godersi al meglio il festival:

Giornaliero Festival: 19 euro.

Abbonamento Festival: 21 euro.

Biglietto giornaliero scontato: 17 euro (acquistabile solo in biglietteria).

L’orario di apertura del Festival è alle 9:30 di ogni sabato e domenica, con chiusura alle ore 20:00.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia.