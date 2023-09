Nella settimana del 10° anniversario di Motore Sanità si stanno svolgendo, in diverse città italiane, un ciclo di incontri per discutere della situazione globale della salute. A Milano ci si è dati appuntamento presso la Sala Solesin di Regione Lombardia per un confronto sull’ Impatto delle bonifiche ambientali sul Global Health.

“Oggi lo sviluppo sostenibile non è più una opzione fra tante, è l’unico sviluppo possibile. La decarbonizzazione del sistema produttivo e degli usi civili è la via obbligata per cercare di arginare un’evoluzione del clima che rischia di rendere la terra inospitale per le generazioni future, oltre a creare lutti e danni incalcolabili”. È quanto ha affermato il ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un messaggio inviato in occasione dell’incontro.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Ambiente su Dietro la Notizia