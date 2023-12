Come farsi pubblicità su Facebook e sfruttarlo nel modo giusto

Come sfruttare appieno le potenzialità pubblicitarie di Facebook?

Potrà sembrare una domanda banale, ma realizzare una pubblicità efficace su questa piattaforma non è affatto semplice.

Tuttavia, con un pubblico di oltre 3 milioni di utenti attivi al mese, Facebook è diventato un canale pubblicitario essenziale per tutte le aziende, piccole o grandi che siano.

Richiedere una consulenza Facebook Ads per trovare nuovi potenziali clienti è un primo passo. Ma dobbiamo anche essere preparati a usare la piattaforma al meglio.

Perché fare pubblicità su Facebook?

Facebook è diventato uno dei principali canali di pubblicità, perché consente di raggiungere un pubblico altamente mirato, utilizzando una combinazione di dati demografici, interessi e comportamenti degli utenti. In breve, possiamo promuovere il marchio, i prodotti o i servizi in modo realmente efficace.

Nonostante la “nascita” di nuovi social, il numero di utenti attivi su Facebook è impressionante e continua a crescere. Oltretutto, la piattaforma pubblicitaria di Facebook offre molte opzioni di targeting avanzate: possiamo, di fatto, parlare davvero al nostro target di riferimento.

Anche le modalità di pubblicità sono diverse: il formato degli annunci può essere scelto sulla base delle proprie esigenze, come immagini, video, carosello e molto altro. L’importante è, ovviamente, catturare l’attenzione del pubblico e spingerlo all’azione con la famosa “call to action”.

Prima di iniziare, però, è essenziale creare un account Facebook Ads: possiamo realizzarlo aggiungendo il nome – anche dell’azienda – le informazioni base e il metodo di pagamento.

Definire gli obiettivi pubblicitari è essenziale

Un annuncio non viene creato subito: è essenziale definire gli obiettivi pubblicitari, così come il target di riferimento.

Conosciamo i nostri potenziali clienti? È una domanda a cui dobbiamo saper rispondere, perché senza obiettivi chiari e un pubblico ben definito sarà difficile ottenere risultati efficaci con qualsiasi campagna pubblicitaria su Facebook.

Gli obiettivi pubblicitari possono variare a seconda delle esigenze aziendali. Per esempio, c’è chi desidera aumentare la percezione del marchio, generare lead, aumentare le vendite o promuovere un evento. Questa scelta influenza in modo inevitabile la creazione dell’annuncio.

Stabilito l’obiettivo – o gli obiettivi – è altresì importante prendersi del tempo per definire il target. Ovviamente, sono le persone incline a interessarsi ai nostri prodotti e servizi. Alcuni dati indispensabili sono età, sesso e posizione geografica, nonché interessi e comportamenti di acquisto.

Come creare una campagna pubblicitaria su Facebook?

Possiamo dare dei suggerimenti in merito, ma sottolineiamo che richiedere una consulenza agli esperti del settore è uno step doveroso, anche perché non è facile né semplice realizzare la propria campagna pubblicitaria su Facebook da soli.

Gli annunci dovrebbero essere visivamente attraenti, coinvolgenti e pertinenti per il pubblico target: questo include la realizzazione di un messaggio chiaro e convincente, così come breve e diretto. Dovrebbe comunicare il valore del prodotto o servizio, così da “spingere” gli utenti a chiedere maggiori informazioni.

La qualità, poi, come per ogni pubblicità, va messa al primo posto: immagini o video per gli annunci dovrebbero essere di altissima qualità. Evitiamo foto o design complessi, confusi o che potrebbero addirittura distogliere l’attenzione dal messaggio dell’annuncio.

Ci sono anche una serie di best practice che possono tornare utili: gli annunci andrebbero aggiornati – soprattutto quelli in formato promozione – così come dovremmo sfruttare il potere delle recensioni, includendo testimonianze o storie positive legate al nostro brand.

