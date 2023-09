Emanuele Gregolin intervista l’artista cinese Ye Xuanlin

Le opere di Ye Xuanlin si addentrano nella complessità delle eredità storiche, cercando di tessere un intricato legame tra le identità degli immigrati asiatici e la loto ricca tradizione artistica. I suoi dipinti diventano un campo, uno spazio nel quale l’accumulazione delle immagini impone precise riflessioni sulla contaminazione fra le culture.



Ye Xuanlin è un pittore che spesso dipinge su immagini fotografiche, alterando con il gesto pittorico le forme che prendono così una vita nuova, un registro narrativo che crea e decostruisce. Il processo della pittura come atto vivente porta agli artisti sempre interrogativi poiché il gesto pittorico è portatore di strade a volte impreviste e rivelatrici.

Gli interrogativi in arte son sempre molti: in che modo le immagini sono condizionate dalla cultura? In che modo la storia plasma le immagini? Quanto l’ identità di un artista è legata al soggetto che lo spettatore si aspetta di vedere?



Sovvertendo l’immaginario visivo consolidato, il lavoro di Ye Xuanlin sfida le narrazioni dominanti e invita lo spettatore a riflettere criticamente sui significati culturali presenti all’interno delle differenti immagini che lui propone.

Attraverso l’umorismo, cerca di decostruire gli stereotipi e di stimolare il dialogo sulle sfaccettate esperienze degli immigrati asiatici fra estetica storica e contemporaneità. Ogni suo gesto pittorico è un commento visivo nuovo capace di parlare la lingua dell’oggi nel rispetto della propria soggettività senza dimenticare la storia.