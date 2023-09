Emanuele Gregolin con la collezionista cinese Hu Panyun

La collezionista cinese Hu Panyun, ha studiato l’arte della calligrafia e del taglio dei sigilli sotto la tutela di maestro Ma Weidu, la cui ricerca personale è nel campo delle iscrizioni e delle tavolette in pietra degli orafi cinesi attraverso i secoli. Ha raccolto un gran numero di pietre e manufatti orafi durante le sue visite nelle campagne cinesi. La sua collezione è stata molto apprezzata e valutata dagli addetti ai lavori in occasione di importanti mostre d’arte in tutto il mondo, dando un grande contributo alla diffusione internazionale della cultura cinese.

Gu Yuehua ha scritto in un articolo: “Esiste un’arte che combina l’oreficeria, l’archeologia e l’estetica e che viene utilizzata per preservare documenti preziosi, calligrafia e pittura”. Di recente, la collezionista d’arte contemporanea e di antichità Hu Panyun ha inaugurato a Shanghai, in Cina, la mostra “Hu Panyun Collection International Touring Exhibition”, con l’obiettivo di far conoscere a un maggior numero di persone nel mondo queste testimonianze preziose e di far percepire e ripercorrere la profondità della civiltà cinese in modo da rendere sempre vivo il ricordo prezioso della storia come elemento vitale per la contemporaneità.

Altri articoli di arte su Dietro la Notizia