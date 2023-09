DEMODÉE, giovanissima e talentuosa cantante ha pubblicato venerdì 22 settembre il suo singolo d’esordio“Sconosciuti”, già disponibile in presave

Nel brano, la voce pulita e trascinante di DEMODÉEè accompagnata da un sound pop, che si carica nota dopo nota fino a esplodere in un ritornello da cantare a squarciagola a pieni polmoni.

Il testo racconta la fine di una relazione, quella fase in cui ormai i sentimenti sono arrivati al capolinea e non rimane più nulla. Tutto ormai è cambiato, la vita va avanti, ma da perfetti “sconosciuti”, come se non ci fosse mai stato niente di importante.

Dopo anni dedicati agli studi artisticie alla ricerca della propria identità musicale, l’artista appena sedicenne è pronta a presentarsi al pubblico.

“Sconosciuti” rappresenta, infatti, solo la prima tappa del nuovo percorso artistico di DEMODÉE, che, nonostante la giovanissima età, ha già definito un proprio sound originale e uno stile personale e autentico.

Instagram: https://instagram.com/demodee.musica

