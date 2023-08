Sabato 9 settembre Sbaracco nelle strade del centro e altro

Il commercio locale, protagonista nei giovedì estivi grazie alle serate della Summer Fest, torna in prima linea con lo Sbaracco, occasione di vendita all’aperto di merce di vario genere, esposta davanti ai negozi di riferimento. Partecipano all’evento anche alcune associazioni locali.

L’iniziativa, che ha sempre avuto grande successo nelle edizioni precedenti, riparte sempre a cura dell’Associazione Commercianti e del Comune di Rho. L’appuntamento è per sabato 9 settembre dalle ore 10 alle ore 19. I negozi proporranno articoli in promozione nelle piazze e nelle strade del centro, ma anche in zone più periferiche, come a Mazzo. Questo comporta anche alcune modifiche alla viabilità, per consentire il transito dei clienti in sicurezza.

Dalle 9.30 alle 20 divieto di transito, anche per i residenti:

all’interno della Zona a Traffico Limitato;

in via Madonna, tra via Serra e corso Europa;

Dalle 9 alle 20 divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, anche per i residenti, in c.so Garibaldi tra piazza S. Vittore e via Dante;

Dalle 9.30 alle 20 diventano strade a fondo cieco:

via Bugatti e via Livello con accesso da via Dante

via Pomè, nel tratto compreso tra via Martiri di Belfiore e L.go Kennedy/via Madonna

largo Kennedy

via Serra, nel tratto compreso tra via Goglio e via Madonna

via Tibaldi con accesso da c.so Europa

via Machiavelli, nel tratto compreso tra via Goglio e via Madonna

piazza Visconti: divieto di sosta dalle 7 e fino alla fine della manifestazione

Lo Sbaracco coinvolge nuovi partecipanti rispetto alle precedenti edizioni, in tutto 46 realtà locali, ecco l’elenco:

In Galleria Europa, La Triade.

In via Madonna: Alrevéz, Ascot, AVIS Rho, Babyland, Carli Abbigliamento, Cri’s, Generali Assicurazioni, Kasanova, Le Mode’s, Maquis Pelletteria, Naracamicie, Replay, Tacabutun, United Color of Benetton, Oldì, Accademia Musicale Rusconi, L’Aurora nell’autismo.

In via Bettinetti: Il Matitone.

In corso Garibaldi: Ibiza Cuoio, Original Marines, Sister’s Shop, il Ragno d’Oro, la Bottega del Gusto, Pizzeria Reali.

In via Porta Ronca: La Bottega dello Sport.

In via Don Sioli, a Mazzo: Palma Bomboniere e fiori.

In via Serra: Erboristeria Heliantus.

In vicolo Pomé: Box 91.

In piazza Mazzini: Giudici Boutique, Libreria UBIK.

In via Matteotti: Agosti HIFI, Bitto, Centro Ottico Pegaso, Desirée, Eriforio Gioielli e Orologi, Monica R. Boutique, Nerho Aroma, Lutin Outlet, Tognana.

In via dei Martiri: Grittini Intimo, Paperone.

In piazza San Vittore: Libreria San Vittore, Gallery Abbigliamento.

In corso Europa: Caf Asonte.

In via Martinelli: Anytime Fitness.

“Lo Sbaracco offre occasioni di incontro con nuovi clienti, che possono apprezzare i nostri prodotti lungo la strada senza dover entrare nei negozi – spiega la presidente della delegazione rhodense di Confcommercio, Patrizia Giudici – E’ positivo poter incontrare altre persone, oltre a quelle che abitualmente frequentano le nostre sedi. Un momento innovativo e piacevole, per ricordare che in città ci sono molte valide proposte a livello commerciale. Confidiamo in una buona partecipazione di pubblico”.

“Sbaracco è occasione di incontri, aggregazione e anche di acquisti fatti con uno spirito nuovo – aggiunge l’assessore al Commercio e vicesindaco Maria Rita Vergani – Sono contenta che ulteriori negozianti abbiano scelto di partecipare all’iniziativa, la Summer Fest ha dimostrato come la collaborazione porti buoni frutti. Mi auguro che i rhodensi facciano shopping con lo spirito di vivere la loro città riappropriandosi delle strade del centro, ma non solo, visto che hanno aderito anche attività lontane dall’area pedonalizzato”

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia