La città in tasca (28a edizione): dal 1° al 10 settembre

Da venerdì 1 a domenica 10 settembre la 28esima edizione de “La città in tasca”: cultura, spettacolo, gioco e natura con i bambini e i ragazzi di Roma

“La città in tasca”, storica manifestazione dedicata ai bambini e alle bambine di Roma e giunta alla sua 28esima edizione, torna da venerdì 1 a domenica 10 settembre al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina, 10 con tanta arte, letteratura, gioco e spettacolo per far divertire, meravigliare e crescere ancora, come da oltre venticinque anni, i tanti visitatori, piccoli e grandi.

