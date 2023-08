Monza in festa con il FuoriGP di BarLegend dal 31 agosto

Ad animare il FuoriGP2023 scende in campo per la prima volta BarLegend e per quattro giorni in tutta Monza si fa festa.

Il brand organizzatore di eventi, nato poco più di un anno fa per volontà di Gabriele Viola-

Boros, di Stefania Aliprandi e di Massimo Peronetti, soci di tre capisaldi della nightlife, della mixology e della ristorazione monzese (il fine dining restaurant Saint, il cocktail bar Liquors e il Mexican food&cocktail Gomez), firma gli eventi più cool della ricca programmazione della quinta edizione del mega evento parallelo al Gran Premio di Formula 1, in scena a Monza dal 31 agosto al 3 settembre. Sette le location del capoluogo brianzolo a cura di BarLegend dove gustare ottimo street food, sorseggiare cocktail realizzati a regola d’arte, assistere a concerti e ballare gratuitamente sulle note di fantastici djset.

Ai Boschetti Reali, ogni giorno dalle 10 di mattina alle 2 di notte, il BarLegend Red Bull Village dove vivere esperienze di realtà aumentata e con sette Airstream (i famosi tondeggianti motorhome americani in alluminio) di varie misure e brandizzati ad hoc dove

deliziarsi di sfizioso cibo di strada e drink di ogni tipo secondo le ricette dello chef Michele

Cioffi e della bartender Elisabetta Ciceri del Saint.

Nel caravan dedicato a cassa, oltre a gadget ricordo come t-shirt, cappellini, adesivi e spillette BarLegend (realizzate da Mezzopieno Studio, agenzia veronese che ha curato tutta l’immagine coordinata del brand) si potranno acquistare i token necessari per gli hamburger e pulled pork di Jurassic Pork, per i fritti e le salamelle di Fattyssimo, per le pizze e pinse di Pizzawagon e per la pasta e i ravioli (ricotta e spinaci o bufala ed erbette) al sugo o cacio e pepe di Pastarda, così come per il beverage scegliendo, oltre a birre Nastro Azzurro, Red Bull e The Organics by Red Bull, spritz by Freni e Frizioni, anche tanti cocktail speciali a base di Vetz e Angostura rum e di Big Gino gin e Roby Marton’s gin, nei rispettivi motorhome.

Il tutto condito da musica tutta da ballare, già dalla mattina con tanto di dancefloor di 300 metri quadri, tra dirette radiofoniche e djset con il sound di Miky Garzilli di Radio Studio Più. Serate clou sabato 2 settembre a tutta house con in console PRZI del Nameless Festival affiancato/da vari guest; domenica 3 con l’Autpop festival, una serata speciale ideata da Shorty e Matteo Perego, con in console i ragazzi e ragazze diversamente abili delle Associazioni Facciavista e Il Veliero affiancati da dj di Radio M2O (Shorty Lrnz, Walter Pizzulli, Mauro Miclini, Rino Sparacino, Lori B e Vittoria Hyde), Maurino e Tato di Radio Deejay, Dj Marietto di Silver Music Radio e Dj Funky.

In Piazza Trento e Trieste, ogni giorno con la colonna sonora di Radio Number One il chiringuito di BarLegend sarà il punto di ristoro per chi assisterà ai concerti serali: il 31 agosto Millenium Star con la Zurawski Band; venerdì 1 settembre con Andy dei BluVertigo & The Bowieness che omaggiano il Duca Bianco e il Queen Live Show con la Live Queen Tribute Band; sabato 2 con la voce unica di Giusy Ferreri. In Piazza Cambiaghi, ogni giorno dalle 10 di mattina alle 2 di notte, il cibo di strada di 18 food truck con al centro il bancone bar BarLegend, tra djset di Alem K e Isa Diamond e musica live: giovedì 31 agosto, dalle 22, con le tre band finaliste del Monza Live Sound Festival e una giuria tecnica che decreterà il vincitore del talent contest; venerdì 1 settembre il live rock della The Next Band; sabato 2 pop e soul con Morena Martini e la Woody Band.

BarLegend Jazz&Spritz in Piazza Carrobiolo, dove ogni giorno dalle 10 di mattina a mezzanotte, di mattina si esibiscono ensemble di musica jazz, swing, bossanova, soul e blues, per un pubblico che vuole vivere un’atmosfera più intima sorseggiando cocktail e drink, tra cui lo speciale spritz by Spill e gli innovativi sparkling cocktail in bottiglia Bellini e dall’analcolico RossiNO di Sei Bellissimi (progetto del bar consultant di fama internazionale Giancarlo Mancino), in tutto relax su comode sdraio e sotto ombrelloni in stile Saint-Tropez anni ‘60.

Infine le iniziative FuoriGP nei tre locali di BarLegend: al Saint in Piazza Duomo 8 la special drink list Portofino-Velier in un allestimento a tema; al Gomez in Piazza S. Paolo 4 una “playa” con il Red Bull Kombibar (un furgone d’epoca con bancone bar) e al Liquors in Vicolo Molini 14, cocktail speciali a base di whisky Monkey Shoulder. Insomma un incredibile impegno di risorse umane e non per il primo FuoriGP di BarLegend, reso possibile grazie al coinvolgimento di tanti partner/sponsor (Acqua Panna, Amaro Lucano, Angostura rum, Big Gino, Chiarella, D&C Food&Beverage, Freni e Frizioni Bar Selection, Giass Milano Dry Gin, Mancino Vermouth, Monkey Shoulder, The Organics by Red Bull, Peroni Nastro Azzurro, Red Bull, Roby Marton’s, San Pellegrino, Sei Bellissimi, Smirnoff, Spill, Tanqueray, Trussoni Beverage, Velier, Vetz) che hanno aderito con entusiasmo

all’iniziativa.

Maggiori dettagli sulle molte altre iniziative del FuoriGp sul sito monzafuorigp.it e sul profilo

Instagram di BarLegend @wecanbelegend.

