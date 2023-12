Milano Serravalle: integrazione comunicato chiusure

Il precedente comunicato dell’11 agosto viene integrato dal presente, limitatamente a tratte e lavorazioni di seguito richiamate

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di pavimentazione di competenza ASPI 2° tronco di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 28 Agosto alle ore 05:00 di Mercoledì 30 Agosto 2023, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A51-A4 (Km 20+650) in uscita per Torino da carreggiata nord (direzione Usmate).

Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.13 Monza (Km 21+040) per il successivo ingresso in Autostrada A4 attraverso la viabilità ordinaria.

– Dalle ore 22:00 di Martedì 29 Agosto alle ore 05:00 di Mercoledì 30 Agosto 2023, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.9 Via Emilia e MI-Rogoredo (km 0+390) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente S.S.415 Paullo (Km 1+370).

