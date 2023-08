La Monday Orchestra, diretta da Luca Missiti, e Paolo Tomelleri, tra i più amati e rappresentativi esponenti del jazz italiano,

di nuovo insieme sul palco del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano per un tributo al Re dello Swing, il grande clarinettista e bandleader Benny Goodman: la formazione milanese e Tomelleri ripercorreranno il repertorio della big band del celebre jazzista statunitense.

Il concerto è in programma lunedì 21 agosto alle ore 21.15 (ingresso 10 euro; gratuito per i bambini fino a 8 anni; i biglietti sono acquistabili in cassa la sera del concerto e in prevendita su www.mailticket.it/manifestazione/FL36/monday-orchestra-omaggio-a-benny-goodman-estate-al-castello-2023).

Nei suoi diciassette anni di attività la Monday Orchestra si è esibita nei principali festival italiani insieme a solisti di fama nazionale e internazionale.

La big band milanese ha quattro album all’attivo, l’ultimo dei quali è “Never Alone. The Music of Michael Brecker”, realizzato con il contributo, tra gli altri, di Randy Brecker, Mike Mainieri, Bob Mintzer, Emanuele Cisi, Daniele Scannapieco e Maurizio Giammarco e presentato con un concerto sold-out al Blue Note di Milano.

Lunedì 21 agosto 2023

Milano è viva – Estate al Castello – Castello Sforzesco, Cortile delle Armi, Milano

The King of Swing – Omaggio a Benny Goodman

Monday Orchestra feat. Paolo Tomelleri

Inizio concerto: ore 21:15.

Ingresso: 10 euro, gratuito per i bambini di età inferiore a 8 anni.

Biglietti in prevendita su www.mailticket.it/manifestazione/FL36/monday-orchestra-omaggio-a-benny-goodman-estate-al-castello-2023 e in cassa la sera del concerto.

Organizzazione: Associazione Incontro d’Arti.

Info: incontrodarti.eventi@gmail.com

