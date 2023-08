Estate a Sannicola 2023: “Come d’incanto”

Continuano gli eventi organizzati dal Comune di Sannicola nell’ambito della Rassegna Estate a Sannicola 2023

La piazza di Sannicola si colorerà di magia, svago e allegria Giovedì 24 Agosto con lo spettacolo “Come d’incanto“.

Gli artisti

Il Grande Lebuski, con uno spettacolo clownesco di circo, teatro, e pantomima musicale, dove il protagonista, un biciclettaio, è un amante delle bici, tutte le bici. Il suo sogno, o meglio “la sua mission”, è salvare il mondo dai veicoli a motore.

Tra oggetti che si animano e pezzi della bicicletta che diventano altro, si divertirà a giocolare con ruote, cerchioni e manubri, affronterà prove insolite con le sue bici e si trasformerà, sorprendendo tutti, in un supereroe: “BikeMan”.

Ilaria Fonte in arte ilAria che si esibirà incredibilmente ad un’altezza di 6 metri, senza alcun elemento di protezione, sprigionandosi in meravigliosi voli e numeri di danza acrobatica supportati esclusivamente da un telo di seta.

Uno show su base musicale di enorme pathos e dolcezza che incanta e fa sognare chiunque abbia la fortuna di partecipare alla visione della performance.

All’evento non poteva mancare la Magia con Il Mago Rocky ed il suo spettacolo di Magia Comica.

Rocky Di Maggio, un personaggio comico e brillante, auto ironico e mattatore della risata con oltre 20 anni di esperienza.

In piazza faranno da cornice gli stand della mostra-mercato di creazioni artigianali in collaborazione con l’Ass. Culturale Multi&venti ed i Giochi da tavolo in collaborazione con Salento in Scatola.

A completare il tutto tanto gusto e delizie gastronomiche nelle varie attività commerciali presenti in piazza con pasticciotti, arancini, crostoni, cocktail, bombette e cornetti caldi.

Comune di Sannicola

