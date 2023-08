Da mercoledì 23 agosto fino al primo settembre

la trentacinquesima edizione dei seminari e del festival Nuoro Jazz

Ultimi preparativi per l’immancabile appuntamento dell’estate con i seminari e il festival Nuoro Jazz, quest’anno alla trentacinquesima edizione (la prima senza restrizioni dopo la pandemia): mercoledì mattina (23 agosto) si aprono i cancelli della Scuola civica di musica “Antonietta Chironi”, in via Tolmino, per l’avvio delle attività didattiche.

E saranno, come sempre, giornate dense di impegni quelle che fino al primo settembre attendono allievi e insegnanti, tra lezioni teoriche e pratiche, prove aperte di gruppo e musica d’insieme, che culmineranno nel consueto saggio-concerto finale anche quest’anno, come lo scorso, in programma a Onifai.

Sono centoventicinque gli iscritti (quindici anni il più giovane, settanta il più grande), nella maggior parte in arrivo dalla penisola ma anche dall’estero (da Germania, Francia e Olanda), a conferma del credito acquisito dai seminari promossi dall’Ente Musicale di Nuoro nel panorama della didattica jazz.

A tenere le lezioni sarà l’affiatato corpo docente coordinato dal contrabbassista Salvatore Maltana, una squadra che conta tra le sue file nomi di primo piano della scena jazzistica nazionale: Emanuele Cisi (per il corso di sassofono), Fulvio Sigurtà (tromba), Francesca Corrias (canto jazz), Dado Moroni (pianoforte), Max De Aloe (armonica cromatica), Marcella Carboni (arpa jazz), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (basso e contrabbasso), Salvatore Spano (teoria, armonia, laboratorio di composizione e improvvisazione), Stefano Bagnoli (batteria) e Enrico Merlin (storia del jazz).

A loro si unisce quest’anno la cantante Alessandra Soro, già allieva dei seminari, che affiancherà Francesca Corrias nella cura del laboratorio vocale.

Una masterclass internazionale

L’offerta didattica è come sempre completata e impreziosita da una masterclass internazionale: a tenerla, quest’anno (da giovedì 24 a sabato 26, dalle 15 alle 17), un contrabbassista del calibro di Larry Grenadier (nel suo curriculum, collaborazioni e registrazioni con jazzisti come Joe Henderson, Stan Getz, Brad Mehldau, Pat Metheny e Paul Motian, fra gli altri).

Ritornano poi il corso di fonico nel jazz condotto dalla sound engineer Marti Jane Robertson (giovedì 31) e i “Quattro passi nel jazz” di Enrico Merlin, le conferenze divulgative del musicista e musicologo aperte al pubblico lunedì 28 e giovedì 31 (entrambe alle 15.30) alla Scuola civica di musica.

Al termine dei Seminari, i docenti assegneranno la consueta serie di borse di studio destinate ai migliori allievi: una offre l’iscrizione gratuita alla prossima edizione di Nuoro Jazz; quella intitolata alla memoria del batterista Roberto “Billy” Sechi vale invece per frequentare il corso di batteria ai seminari di Siena Jazz; si rinnova poi lo scambio con Jazz in Marciac, inaugurato l’anno scorso, che consentirà a uno dei migliori allievi dei seminari nuoresi di frequentare i corsi in programma nella cittadina francese, e viceversa.

I docenti di Nuoro Jazz avranno anche il compito di scegliere l’allievo da proporre per la finale del Premio internazionale “Massimo Urbani”, il prestigioso concorso per solisti jazz che si tiene a Camerino, e, infine, di assegnare le tradizionali borse di studio per formare il gruppo dei migliori allievi di ogni classe strumentale che l’anno prossimo avrà la possibilità di esibirsi a Nuoro Jazz e su altri palcoscenici nazionali.

Il festival

Insieme ai seminari, ritorna il festival che ogni sera accompagna e completa con i suoi concerti le dieci giornate di Nuoro Jazz: un ricco cartellone che si snoderà fra diversi spazi, trovando ospitalità nel Giardino della Biblioteca Satta per gli eventi serali (tutti con inizio alle 21) e, per quelli del tardo pomeriggio (ore 18.30), allo Spazio Ilisso, al Museo MAN, al Museo Archeologico Nazionale “Giorgio Asproni” e a Casa Ruiu, accanto al Museo Deleddiano.

Tappa anche al Teatro San Giuseppe (gestito da Bocheteatro), per una sola serata, quella di sabato 26, per uno degli appuntamenti più attesi del festival: protagonista Larry Grenadier, che, ultimata la sua master class, si esibirà per la prima volta in Italia in un concerto per solo contrabbasso.

Il musicista statunitense non è l’unico ospite internazionale del festival Nuoro Jazz: in arrivo (giovedì 24) il cantante belga David Linx, in trio col pianista Guillaume de Chassy e con il clarinettista sardo Matteo Pastorino, per presentare un progetto tra jazz e classica, “On Shoulders We Stand”, in cui unisce i suoi testi scritti ad hoc per trascrizioni di pagine musicali di Bach, Ravel, Scriabin, Schubert, Chopin, Mompou, Rachmaninoff e Shostakovich.

Sul doppio binario tra jazz e musica classica si muove anche “The Chopin Project” del quartetto intestato al chitarrista americano Kurt Rosenwinkel e al pianista svizzero Jean-Paul Brodbeck, impegnati a reinterpretare la musica del grande musicista polacco con Lukas Traxel al contrabbasso e Jorge Rossy alla batteria (martedì 29).

Info

Biglietti e abbonamenti per i concerti del festival si possono acquistare online su Ciaotickets e a Nuoro al CTS – Centro Turistico Sardo in piazza Mameli, 1 (tel. 078432490). Il prezzo dei biglietti varia dai 5 ai 15 euro a seconda dei concerti. L’abbonamento a prezzo intero per i concerti serali nei primi posti costa 70 euro, il ridotto 50 euro; 60 euro il prezzo dell’abbonamento intero per i secondi posti, 40 il ridotto.

Segreteria dell’Ente Musicale di Nuoro:

078436156

info@entemusicalenuoro.it e entemusicalenuoro@gmail.com

www.entemusicalenuoro.it/home e www.facebook.com/nuorojazz2014

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia