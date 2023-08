È online “insieme per il verde” la call dei volontari Milano

Il Comune di Milano chiama a raccolta volontari e volontarie per riportare gli spazi verdi alla piena vivibilità e fruibilità, dopo il violento nubifragio che ha colpito la città nella notte fra il 24 e il 25 luglio scorso.

Si chiama “Insieme per il verde” la campagna che l’Assessorato alla Partecipazione ha promosso al fine di coinvolgere cittadinanza e associazioni nella pulizia di Milano, attraverso la raccolta di foglie, rametti e detriti rimasti nei parchi e negli spazi verdi, una volta terminati gli interventi di messa in sicurezza.

Gli eventi metereologici che si sono abbattuti sulla città hanno avuto forti ripercussioni sul territorio cittadino, causando ingenti danni a diverse strutture e infrastrutture, in particolare al patrimonio arboreo, stradale, immobiliare, al servizio di trasporto pubblico locale e alle attività produttive, e hanno generato situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Nelle scorse settimane l’impegno del personale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, ma anche di Amsa, Atm, Nuir, MM e del consorzio AVR, che ha in carico la manutenzione del verde, è stato decisivo per far fronte alle prime e più urgenti necessità: ad oggi, gli interventi sono stati finalizzati al contenimento e all’eliminazione delle situazioni di maggiore emergenza, nonché al tempestivo ripristino della viabilità e dei servizi pubblici essenziali, in primis l’accessibilità agli edifici scolastici.

L’Amministrazione si è da subito attivata per ridurre al minimo i disagi per cittadine e cittadini, tuttavia il contributo di tutte e tutti è prezioso in questa fase.

E, proprio con l’obiettivo di raccogliere le manifestazioni di generosità finora espresse, nasce la call “Insieme per il verde”.

A partire da lunedì 28 agosto e fino al 17 settembre, tutti i giorni dal lunedì alla domenica, conseguentemente alla messa in sicurezza di strade, vie, piazze e con la riapertura di tutti i parchi cittadini, qualsiasi persona maggiorenne o minorenne (fino ai 16 anni se accompagnati dai genitori, mentre i 16 e 17enni potranno partecipare previa firma del consenso dei genitori) potrà offrire il proprio contributo compilando questo il form presente in questa pagina ed essere così protagonista di una grande campagna per Milano dal forte coinvolgimento collettivo.

Volontari e volontarie saranno impegnati nella raccolta di foglie, rami e detriti e, in generale, in attività di pulizia e ripristino delle aree veri nell’ambito di parchi cittadini dopo gli interventi di messa in sicurezza degli stessi da parte delle autorità competenti. Le squadre di volontari e volontarie saranno coordinate dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), il cui obiettivo è proprio quello di favorire la formazione di una coscienza civica nei cittadini e nelle cittadine di ogni età e stimolare al rispetto e all’interesse per la natura e per il territorio.

“Appena è stato chiaro che ciò che era accaduto avrebbe lasciato segni profondi nella nostra città – dichiarano gli assessori Elena Grandi (Verde e Ambiente), Gaia Romani (Partecipazione) e Marco Granelli (Sicurezza) – abbiamo tutti iniziato a ricevere manifestazioni di disponibilità da parte di tanti cittadini e cittadine che volevano dare una mano. Il nostro primo pensiero è stato quello di non disperdere la generosità dei milanesi che sempre in questi casi si manifesta. Ecco perché ci teniamo a ringraziare sin da subito quanti ci hanno scritto nei giorni scorsi e chi si metterà a disposizione nei prossimi. Occasioni come queste sono preziose per fare qualcosa per la nostra Milano, ma anche perché danno l’opportunità a tante persone di incontrarsi e fare rete in maniera intergenerazionale, unendosi attorno alla cura del bene comune. Grazie a questa iniziativa, passata la prima fase di emergenza, sarà possibile per chiunque ne abbia il desiderio, aiutare e collaborare alla restituzione al pubblico di aree verdi, giardini, parchi. Grazie a tutte e tutti coloro che si stanno offrendo e che parteciperanno”.

Date e orari dei turni di svolgimento delle attività nei singoli Municipi sono indicati online.

Sarà l’Associazione Ciessevi Milano a curare la fase di ingaggio e selezione dei volontari e delle volontarie in base alle caratteristiche definite dalla call e alle disponibilità dei candidati. Ciascuno avrà a disposizione un’assicurazione (Polizza RCT/RCO rischi vari), il kit di pulizia fornito da Amsa e il supporto di un operatore o operatrice GEV durante le attività.

