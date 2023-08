Da sabato 12 agosto a sabato 9 settembre tra la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce e il Museo Didattico Archeologico di Cavallino riprendono gli appuntamenti di Teatri a Sud,

progetto ideato e promosso da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, in collaborazione con l’Università del Salento e le amministrazioni comunali di Lecce, Cavallino e San Cesario di Lecce.

Teatri a Sud è ascolto e confronto tra esperienze diverse, accomunate dalla necessità di una nuova traiettoria. Teatri, forme della scrittura, paesaggi sonori che nutrono la comunità, la sua trasformazione, i desideri e i sogni.

Il sud dei teatri, reinventa la comunità, ne dà forma e sostanza. Tra gli ospiti di questa rassegna estiva Paolo Panaro e la Compagnia Diaghilev, Iolanda Schioppi di Gabbianella Club, Mana Chuma Teatro, Therasia Teatro – il garage delle Arti.

Teatri a sud accoglierà poi una tre giorni interamente dedicata al teatro in lingua salentina e la terza edizione della Summer School Filosofica a cura di Kaiak. A Philosophical Journey e Astràgali Teatro.

La compagnia salentina proporrà anche il recital “La rosa bianca”, l’ormai consueto appuntamento con La notte dei poeti, dedicata a Dante Alighieri, e l’inedita performance multidisciplinare “Circus on Guisnes”, che vedrà incrociarsi le opere di John Cage, una delle personalità musicali più rilevanti e significative del Novecento, e dello scrittore salentino Antonio Verri.

Info, programma e prenotazioni 3892105991 – teatro@astragali.org – www.astragali.it.

Si parte sabato 12 agosto (ore 21 – ingresso 5 euro) nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce (ingresso da via Ferrovia 73) con lo spettacolo “Racconti – vite segrete di animali” della Compagnia Diaghilev scritto, diretto e interpretato da Paolo Panaro.

Giovedì 17 agosto (ore 21 – ingresso 5 euro) nel Museo Didattico Archeologico di Cavallino (ingresso via Sediolo) nuovo appuntamento con “Verso la notte dei poeti”, realizzato in collaborazione con l’associazione Phoné e Musicaos Editore, uno spazio per dare voce alle esperienze di scritture poetiche pugliesi e italiane all’interno di beni e attrattori culturali e in oasi e riserve naturalistiche.



Domenica 20 agosto (ore 21 – ingresso 5 euro) il Museo Didattico Archeologico di Cavallino ospita “La rosa bianca”, un recital che esplora la relazione tra musica pop e poesia. Legame antico, sotterraneo e mai abbastanza esplorato. A partire dagli anni ’50 del secolo scorso molti poeti si sono misurati con questa modalità sempre attuale.



Da martedì 22 a giovedì 24 agosto (ingresso gratuito) la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce accoglierà una tre giorni interamente dedicata al teatro in lingua salentina.

Si parte martedì 22 alle 19 con un incontro sul teatro in lingua salentina con Luigi Pascali (autore teatrale e poeta), Raffale Polo (scrittore e giornalista), Fabio Tolledi (attore, autore, regista, direttore artistico Astràgali Teatro).

Mercoledì 23 alle 21 la compagnia Piccolo Teatro della Neve di Strudà metterà in scena i due atti unici di William Fiorentino, “Culacchi trapule e palloni” e “Trastule te curte“.

Giovedì 24 sempre alle 21, infine, la Compagnia Instabile a ddhu tira la ciuccia sarà sul palco con Chireca & Menzetti, una commedia di Luigi Pascali.



Sabato 26 agosto (ore 21 – ingresso 5 euro) nel Museo Didattico Archeologico di Cavallino (ingresso via Sediolo) la rassegna ospiterà lo spettacolo “Troiane, figlie di un dio minore?“. Una trasposizione in napoletano dalle “Troiane” di Euripide firmata da Iolanda Schioppi.

Teatri a sud accoglierà poi due serate dedicate alla compagnia calabrese Mana Chuma Teatro. Lunedì 28 agosto (ore 21 – ingresso 5 euro) appuntamento nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce con lo spettacolo “Come un granello di sabbia. Giuseppe Gulotta, Storia di un innocente” con Salvatore Arena, autore del testo e regista con Massimo Barilla.

Martedì 29 agosto (ore 21 – ingresso 5 euro) invece nel Museo Didattico Archeologico di Cavallino spazio a Racconti da camera.

Da mercoledì 7 a domenica 10 settembre, nell’ambito di Teatri a sud, nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce si terranno le lezioni e workshop della terza edizione della Summer School Filosofica a cura di Kaiak.



Mercoledì 7 settembre (ore 21 – ingresso 5 euro) nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce appuntamento con la decima edizione de La notte dei poeti.

Venerdì 9 settembre (ore 21 – ingresso 5 euro) sempre nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, infine, Astràgali Teatro proporrà “Circus on Guisnes”, un’inedita performance multidisciplinare dedicata all’incrocio tra le opere di John Cage, una delle personalità musicali più rilevanti e significative del Novecento, e lo scrittore salentino Antonio Verri.

www.astragali.it

Altri articoli di Teatri su Dietro la Notizia