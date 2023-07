Un branding di successo con gli zaini personalizzati: idee e consigli

Gli imprenditori che decidono di regalare ai propri clienti o ai propri dipendenti uno zaino sportivo personalizzato devono prestare la massima attenzione alla scelta del modello. Il consiglio è di optare per uno zaino che sia leggero e, quindi, in grado di garantire la massima comodità, visto che con tutta probabilità sarà destinato a essere indossato in occasioni di escursioni, gite in bicicletta e altre circostanze all’insegna dell’avventura e dello sport. Sempre a proposito di zaini sportivi, ci sono altre caratteristiche che devono essere ricercate: la funzionalità e soprattutto la resistenza. Si tratta di doti indispensabili per fare in modo che gli zaini siano in grado di contenere tutti gli accessori e tutti gli attrezzi di cui si potrebbe aver bisogno. Infine, è bene accertarsi della giusta imbottitura degli spallacci, affinché non si verifichino fastidi o dolori.

Zaini come gadget promozionali: che cosa è utile sapere

Gli zaini personalizzati sono un gadget promozionale di comprovata efficacia e che hanno anche il pregio di costare poco. Possono anche essere scelti come omaggi per i dipendenti della propria azienda, e in quanto tali rappresentano il regalo ideale per conferenze, manifestazioni sportive o altri eventi. Nel caso in cui i membri dello staff debbano trasportare solo penne, agende e pochi altri oggetti, gli zaini personalizzati economici sono quanto di meglio si possa prendere in considerazione per un dono che gradiranno senza dubbio. In materia di zaini a sacca, non ci sono differenze significative tra i vari modelli, eccezion fatta per quel che riguarda i colori. A proposito di materiali, invece, nella maggior parte dei casi la decisione è fra 100% cotone e sintetico.

La scelta dei colori

Ma torniamo per un attimo proprio alla questione dei colori, poiché si tratta di un tema che merita di un piccolo approfondimento. Il suggerimento degli esperti è quello di propendere per tinte sgargianti nel caso di eventi informali e sportivi, privilegiando invece le tonalità scure o tenui qualora l’obiettivo sia quello di rimanere su un mood formale. Invece, per quanto concerne i materiali va tenuto presente che i tessuti sintetici si dimostrano ideali per lo sport; in tutte le altre circostanze si può optare per i tessuti naturali, apprezzati in particolare da chi dimostra una specifica attenzione alla sostenibilità ambientale.

La capienza dello zaino

Fra gli aspetti a cui si deve pensare in vista della scelta del modello giusto c’è la capienza dello zaino. Uno zaino porta pc, per esempio, in genere non si usa unicamente per il computer, ma può essere destinato a trasportare anche altri oggetti o accessori, ingombranti o meno, soprattutto in occasione di viaggi di lavoro. Prima di comprare dei gadget come questi può essere utile effettuare un sondaggio fra i dipendenti e i collaboratori per capire se ciò di cui hanno bisogno è uno zaino molto capiente o, invece, un modello di dimensioni medie o di formato slim.

Le altre caratteristiche da prendere in considerazione

È consigliabile ordinare zaini con tante tasche, che sono sempre indispensabili per conservare, trasportare e tenere a portata di mano borracce, chiavi e portafogli. Nel novero delle opzioni che possono essere valutate ci sono gli zaini porta pc trolley, che si rivelano ideali per tutti coloro che effettuano spesso trasferte di lavoro. D’altra parte, per i dipendenti che non sono mai impegnati in viaggi professionali va più che bene uno zaino normale da tenere sulle spalle. Le dimensioni dei pc usati dai dipendenti sono altrettanto importanti, perché sulla base di questo parametro si può essere certi di non scontentare nessuno per colpa di un acquisto non oculato.

Le proposte del catalogo di StampaSi

Il miglior fornitore di gadget promozionali a cui si possa fare riferimento per la scelta di zaini da personalizzare è senza dubbio StampaSi , azienda italiana, ma in fase di espansione internazionale che mette a disposizione un catalogo con ben 20mila prodotti, in grado di assecondare qualunque tipo di esigenza e soddisfare ogni richiesta proveniente da aziende, privati e associazioni. Tra i tanti punti di forza di StampaSi c’è la gratuità della consegna: uno dei motivi per cui vale la pena di affidarsi a questa azienda con la certezza di vedere assecondati i propri desideri.

