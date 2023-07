NICCOLÒ FABI si aggiudica la TARGA TENCO 2023 per la MIGLIOR CANZONE con il brano “ANDARE OLTRE”,

inedito contenuto nel suo ultimo lavoro discografico “Meno per Meno” uscito per BMG a dicembre 2022 in occasione dei suoi 25 anni di carriera.

Dopo aver vinto la Targa Tenco nel 2016 con l’album “Una somma di piccole cose” e nel 2013 con l’album d’inediti “Ecco”, il cantautore romano si aggiudica nuovamente uno dei riconoscimenti più importanti del cantautorato italiano, e questa volta con una canzone d’amore che, per circa 5 minuti, fa immergere l’ascoltatore nel racconto delle complesse dinamiche che si celano nel ricominciare e rimettersi in gioco dopo una separazione.

Niccolò Fabi, con i suoi testi riesce ad emozionare e a offrire sempre interessanti spunti di riflessione, grazie alla consolidata capacità di raccontare il suo tempo e le esperienze di vita più disparate, compreso il cantare dell’amore anche nelle sue fasi più dolorose, sempre con delicatezza e profondità.

“Andare Oltre” segna anche il primo incontro ufficiale tra il cantautore romano e un’orchestra sinfonica di 35 elementi: l’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi.

Da quest’incontro è nato non solo un concerto unico, quello del 2 ottobre 2022 all’Arena di Verona, ma anche un tour teatrale di grande successo, che hanno segnato una nuova tappa artistica per Niccolò Fabi.

Attualmente, invece, il cantautore è protagonista di uno spettacolo in solo che sta portando in giro sui palchi di festival e rassegne della penisola.

A distanza di 12 anni dall’ultimo tour in solo, infatti, e dopo una tournée musicalmente molto ricca come quella teatrale del “Meno per Meno Tour”, Niccolò Fabi torna a mettere al centro il suono acustico e leggero della sua voce, accompagnato dalla sua chitarra e dal suo pianoforte.

Per le info sui biglietti consultare:

www.magellanoconcerti.it

https://www.niccolofabi.it/web/estate-2023/

