Con l’album “Canzoni da intorto” Francesco Guccini vince oggi la Targa Tenco per la categoria “Interprete di canzoni”, in ex aequo con “Eri con me” di Alice

A dieci anni di distanza dall’ultimo album in studio, “Canzoni da intorto” è l’ultimo disco del Maestro del cantautorato italiano, uscito il 18 novembre 2022 per BMG esclusivamente in formato fisico. Dopo aver debuttato sul podio delle classifiche FIMI/GfK (#1 posto vinili; #2 posto dischi), a meno di tre mesi dalla sua pubblicazione l’album ha riscosso un immenso successo ottenendo la certificazione di DISCO DI PLATINO, affermandosi e confermandosi il disco fisico più venduto in assoluto nel 2022.

Progetto speciale, unico nel suo genere, “Canzoni da intorto” è il concept album che Francesco Guccini ha sempre desiderato realizzare e che oggi si aggiudica il maggior riconoscimento per la canzone d’autore, conferito dal 1984 ai migliori dischi italiani usciti nel corso dell’anno appena trascorso.

“Canzoni da intorto” di FRANCESCO GUCCINI (BMG) e “Eri con me” di ALICE (ARECIBO/BMG) sono risultati gli album (ad ex aequo) più apprezzati per la categoria Interpreti di canzoni (58 voti), dove gli artisti e i progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali. Tutte le informazioni sulle Targhe Tenco si possono trovare all’indirizzo: www.clubtenco.it. Le Targhe verranno consegnate nell’edizione 2023 della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco), in programma al Teatro Ariston di Sanremo il 19, 20 e 21 ottobre.

