Antonella Elia a “La confessione” sul Nove

Nuova puntata del programma di interviste cult condotto da Peter Gomez sul Nove: venerdì 7 luglio alle 22:45 “La confessione” ospita la showgirl e attrice Antonella Elia

“Non è la Rai? Ma quale lolitismo! Oggi criticano tutto e non si può più fare niente. Noi ci divertivamo soltanto”. Così Antonella Elia ha raccontato al direttore de ilfattoquotidiano.it della sua esperienza lavorativa nel 1991 a Non è la Rai, la nota trasmissione ideata da Gianni Boncompagni.

La showgirl ha rigettato le critiche mosse al programma da alcune sue ex colleghe che hanno rinnegato quella partecipazione televisiva: “Oggi criticano tutto perché bisogna criticare tutto. Se in tv dici a una donna che è ingrassata ti accusano di ‘body shaming’. Ormai è diventato di moda, non si può più far niente. Che pizza, ragazzi! – ha detto la conduttrice – Eravamo lì, cantavamo e ballavamo. Io ho cercato di affermarmi in una carriera meravigliosa come cantante“.

E alla domanda del conduttore se le ragazze fossero teleguidate con un phonec, la Elia ha risposto: “Ma quale phonec? Io sono sempre e solo guidata da me stessa. Io non avevo alcun auricolare perché, non per vantarmi, ma non ne ho bisogno“, ha concluso ironicamente.

La confessione

