Uscito ieri 14 luglio 2023, Arcobaleno/Morning Rainbow è il singolo più rappresentativo di Freemotion, nuovo album di Nathalie

che – a 5 anni dall’uscita di Into The Flow – racconta il viaggio a tappe della vincitrice di X Factor 4, ricostruendolo con uno slow listening, partito a maggio 2023 e che accompagnerà i fan fino a ottobre.

Con un singolo in uscita al mese, Freemotion sta così ripercorrendo il viaggio di Nathalie: un viaggio musicale e fisico unico nel suo genere, che ha visto la luce in 3 anni di scrittura e sessioni di registrazioni interamente a impatto zero, realizzate a bordo di un camper a pannelli solari e all’aria aperta, raccontando una storia di musica, natura e sostenibilità.

Arcobaleno/Morning Rainbow: una canzone di viaggio in pieno stile e in doppia versione italiana e inglese, in cui ritrovare l’anima raffinata di una cantautrice rock come Nathalie, la prima a vincere un talent in Italia con un suo inedito, e che oggi continua a stupire con progetti musicali forti della sua inconfondibile cifra stilistica.

“Arcobaleno è una canzone di viaggio” spiega Nathalie, “l’ho scritta appena sono partita in camper in fuga dalla città per viaggiare verso Natura, aria nuova e umanità. È una ricerca di libertà oltre l’illusione che stare tra 4 mura ci protegga davvero… La vita e là fuori. Arcobaleno è per me una spinta ad agire per realizzare davvero le proprie visioni, i propri sogni: è quando superiamo il dubbio e passiamo all’azione che le cose magiche accadono. È nata un po’ in inglese, un po ‘in italiano e ho deciso poi di realizzare entrambe le versioni”.

