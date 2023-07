Arancia Studio, atelier creativo italiano specializzato in fumetti e sviluppo di proprietà intellettuali, ha annunciato la sua più recente iniziativa: Napoli-New York, un graphic novel originale firmato dal celebre autore francese Jean-David Morvan, che prende ispirazione dal manoscritto omonimo del maestro del cinema Federico Fellini.

Realizzato in collaborazione con Tullio Pinelli, noto e apprezzato sceneggiatore, tra gli altri, di Opium Den, rappresenta uno degli ultimi progetti ideati dal leggendario regista, sebbene il film non sia mai stato effettivamente prodotto.

Napoli-New York è una storia che trae ispirazione da eventi storici realmente accaduti nella Napoli del 1946, a seguito di uno dei 200 bombardamenti aerei che devastarono la città durante la Seconda Guerra Mondiale.

Quando Celestina, una bambina messa a dura prova da un’esistenza complicata, vede la sua casa ridotta in rovina, decide di intraprendere un viaggio con Carmine, un vispo e ingegnoso scugnizzo.

I due decidono di raggiungere New York, dove vive la sorella maggiore di Celestina, Agnese, insieme al marito americano. Il loro destino prende una svolta inaspettata quando incontrano Joseph Garofalo, un irascibile ufficiale di marina che scopre i due piccoli clandestini, un evento che trasformerà profondamente le loro giovani vite.

Alla penna, l’acclamato scrittore di fumetti francese Jean-David Morvan, le cui opere hanno venduto oltre tre milioni di copie a livello globale, che per l’occasione collaborerà con l’emergente artista italiano Ste Tirasso.

“Nel corso della mia carriera, ho dato vita a storie e universi, mi sono dedicato a biografie e adattamenti, ma mai mi era capitata l’occasione di trasformare in graphic novel una sceneggiatura pensata per il grande schermo, e tanto meno una che portasse la firma di un maestro come Fellini” dichiara Jean-David Moran.

“Il racconto prende vita tra due città: New York, che conosco molto bene, e Napoli, che ancora devo scoprire ma che ho in programma di visitare per immergermi completamente nel suo spirito, in modo dare da riuscire a trasmettere tutte le sensazioni apprese nel tessuto della mia sceneggiatura.”

Il graphic novel sarà pubblicato internazionalmente nel 2024, mentre ulteriori informazioni sui partner editoriali saranno annunciate nel corso di quest’anno.

