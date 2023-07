“Le sere dei Mercanti”, l’arena estiva nel cuore di Milano

Le sere dei Mercanti, un’arena centralissima, con una platea di 250 posti,

nasce quest’estate nel cuore di Milano, in piazza dei Mercanti a due passi dal Duomo.

Dal 3 luglio al 10 settembre un programma di cinema, musica, incontri e spettacoli che abiterà Piazza dei Mercanti per tutta la stagione estiva, promossa dal Comune di Milano e realizzata da Anteo e BPER Banca.

Oltre alle arene stabili AriAnteo, situate al Chiostro dell’Incoronata (via Milazzo), in Fabbrica del Vapore e a CityLife (Piazza Elsa Morante), e al cinema itinerante su quattro ruote Anteo nella città – Anteo abiterà anche il centro storico di Milano con una quarta sala all’aperto, che proporrà una ricca selezione di film italiani e internazionali, con i grandi successi dell’ultima stagione cinematografica, anteprime, prime visioni e – novità di quest’anno in questa sede – una selezione di film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Ogni sera un film, dal 3 luglio al 10 settembre, en plein air e con audio in cuffia.

Molti spettacoli avranno un biglietto di soli € 3,50, grazie all’adesione di Anteo all’iniziativa Cinema Revolution, promossa dal MiC.

Il programma:

Lunedì 3 luglio, ore 19.30, concerto di Alan Clark, a seguire proiezione del film AIR – La storia del grande salto di Ben Affleck



Mercoledì 12 luglio, ore 19.30, concerto Violante Placido con Francesco Forni, a seguire proiezione del film L’ombra di Caravaggio di Michele Placido



Domenica 16 luglio, ore 19.30, concerto Bijan Chemirani, a seguire proiezione del film Gli orsi non esistono di Jafar Panahi

Giovedì 20 luglio, ore 19.30, concerto Emile Parisien, a seguire proiezione del film Triangle of Sadness di Ruben Östlund

Mercoledì 26 luglio, ore 19.30, concerto Max Collini con Jukka Reverberi, a seguire proiezione del film Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti

Venerdì 28 luglio, ore 19.30, concerto Vinicius Cantuaria Psychedelic Rio, a seguire proiezione del film Don’t Worry Darling di Olivia Wilde

Martedì 1° agosto, ore 19.30, concerto Alessandro “Asso” Stefana, a seguire proiezione del film The Whale di Darren Aronofsky

Tra gli eventi in programmazione numerosi concerti (a ingresso gratuito fino a esaurimento posti), organizzati da Ponderosa Music&Art e offerti da BPER Banca, che anticiperanno le proiezioni di grandi film.

Non mancheranno anche le prime visioni e anteprime: il 22 e 23 luglio proiezione di Barbie di Greta Gerwig e il 5 agosto anteprima di Il sapore della felicità di Slony Sow.

INFORMAZIONI GENERALI LE SERE DEI MERCANTI

Biglietti

Intero / € 7,50

Ridotto / € 5,50

Ridotto Amici di Anteo/ € 4,50

Tessera abbonamento a 10 spettacoli / € 39

Concerti by Ponderosa Music&Art offerti da BPER Banca / gratuiti fino a esaurimento dei posti disponibili

Biglietti acquistabili preferibilmente online su www.spaziocinema.info o presso la cassa dell’arena.

Le proiezioni iniziano tra le 21.30 e le 21.45. L’orario di inizio del film è indicativo: il film comincia non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione.

IN CASO DI PIOGGIA: In caso di pioggia prima dell’inizio del film o entro la prima metà del film, il biglietto di ingresso acquistato sarà valido per qualsiasi altra proiezione di Le sere dei Mercanti.

Altri articoli di Cinema su Dietro la Notizia