In anteprima al Giffoni “Winx Club – La magia dell’Italia”

Le fate più famose della TV, nate dall’estro di Iginio Straffi e conosciute in tutto il mondo, sono state protagoniste sabato 22 luglio, di un’anteprima speciale al festival del cinema per ragazzi.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha realizzato in collaborazione con Rainbow la mini serie inedita Winx Club – La Magia dell’Italia, di cui è stato proiettato un estratto durante la 53esima edizione del GFF.

Le fatine sono le protagoniste di otto avvincenti episodi, che saranno diffusi all’estero attraverso la Rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. Un viaggio speciale doppiato in nove lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese, vietnamita, coreano, mandarino e giapponese), che nasce con l’obiettivo di far conoscere all’estero alcune località insolite d’Italia, dove l’incontro tra bellezza, storia e cultura prende forma in vere e proprie gemme rare, come quelle che le fate troveranno durante il loro viaggio.

