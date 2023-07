Angelina Mango: sold out la data di Roma del suo Tour

Angelina Mango non si ferma e, dopo aver ottenuto il suo primo disco di platino con la hit dell’estate “Ci pensiamo domani”, conquista il SOLD OUT della data di Roma del “VOGLIA DI VIVERE TOUR”, che si terrà il 16 ottobre 2023 presso Largo Venue. Angelina Mango si prepara al suo primo tour nei club, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà esibirsi con otto imperdibili date nelle principali città d’Italia per portare tutta la musica del suo album “Voglia di vivere”.

Una serie di concerti unici in cui la giovane artista porterà tutto il suo colore e la sua energia e che rappresentano la conferma del suo percorso straordinario. È attesa il 12 ottobre a Napoli (Duel Club), il 14 ottobre a Bari (Demodè Club), il 16 ottobre a Roma (Largo Venue, SOLD OUT), il 18 ottobre a Firenze (Viper Theatre), il 19 ottobre a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 21 ottobre a Bologna (Locomotiv Club), il 23 ottobre a Milano (Magazzini Generali) e il 26 ottobre a Roncade, TV (New Age Club).

I biglietti sono disponibili su www.livenation.it/artist-angelina-mango-1428302

