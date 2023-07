Giro di boa per i Campionati del Mondo di nuoto – World Aquatics Fukuoka 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW

Dal 23 luglio inizia il programma in vasca con tutti i campioni del mondo in carica: oltre a Paltrinieri, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Benedetta Pilato e i protagonisti della storica 4×100 mista capace di arrivare all’oro davanti agli USA. Ma non solo loro: attese per Simona Quadarella, Margherita Panziera, Alessandro Miressi, Marco De Tullio, Matteo Restivo e tanti altri, con grandi aspettative per le staffette veloci. Nell’anno preolimpico il Mondiale in vasca lunga rappresenta l’evento più importante del 2023 e vedrà al via tutte le stelle del nuoto per le prove generali a cinque cerchi. Oltre agli spettacolari tuffi dalle grandi altezze, continua la pallanuoto, con il Settebello e il Setterosa qualificati ai quarti di finale.

I commenti dei match saranno arricchiti dalla squadra di giornalisti e talent di Sky Sport, con Cristina Chiuso e Luca Dotto per il nuoto, Francesca Dallapè e Tommaso Rinaldi per i tuffi, Maurizio Felugo e Leonardi Binchi per la pallanuoto. Inoltre, aggiornamenti quotidiani con Niccolò Omini, inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamenti live su Sky Sport 24.

Risultati, highlights e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport.

