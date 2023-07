In radio e in digitale: “Makeba – Ian Asher Remix”

Il successo mondiale del singolo di JAIN “Makeba“, contenuto nel suo album di debutto del 2015 “Zanaka“,

è partito dai social qualche settimana fa, dove gli utenti hanno premiato le vibrazioni positive della canzone e l’universo artistico dell’artista generando oltre 13 milioni di contenuti su TikTok!

Oggi “Makeba”, a distanza di 8 anni dall’uscita, è una hit virale che sta scalando le classifiche e l’Airplay radiofonico italiano e vanta ben 6 miliardi di visualizzazioni su TikTok solo nelle ultime 3 settimane!

Da ieri venerdì 21 luglio, è disponibile in digitale ed entra in rotazione radiofonica anche “Makeba – Ian Asher Remix”, una versione del brano destinata a far ballare per tutta l’estate, in cui il famoso producer e dj californiano ha dato nuova veste al singolo: https://JAIN.lnk.to/Makebarmx

“Makeba” ha raggiunto la #1 della classifica Viral globale di Spotify, la Top 5 della classifica Viral italiana di Spotify, la Top 3 della classifica italiana di Shazam (dove è alla #1 della classifica globale per la quarta settimana consecutiva), ha totalizzato 240 milioni di stream ed è entrata nella top 30 dell’Airplay radiofonico italiano.

La musica di Jain supera di gran lunga i confini della Francia, suo Paese natale, affascinando il pubblico in tutta Europa, Africa e America Latina.

Anche il suo nuovo album pop-folk “The Fool” (Columbia/Sony France) è intriso dell’inconfondibile energia positiva della popstar francese.

Racconta la meraviglia del mondo e il risveglio spirituale, partendo dai Tarocchi di Marsiglia, un’arte che sua madre le ha trasmesso e che le dà la forza di saltare nell’ignoto attraverso una percezione istintiva dei pericoli e delle possibilità del mondo (Jain – The Fool (lnk.to)).

Mentre in passato gran parte della musica di Jain combinava una molteplicità di generi tra cui percussioni arabe, ritmi africani, electro, reggae, soul e hip hop, il nuovo album si ispira al sound di artisti come Kate Bush e Stevie Nicks.

«The Fool è una storia d’amore – racconta JAIN – Quando mi sono innamorata, ho iniziato a scrivere e cantare senza sosta. Mi sembra un nuovo inizio come donna. Sono successe molte cose nella mia vita, mi sento più a mio agio con me stessa rispetto a prima e penso si possa percepire nell’album».

