Al via da giovedì 6 luglio 2023 “Estate a Corte”, la rassegna di cinema italiano e internazionale

curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli (Napoli, via Portacarrese a Montecalvario, 69) da Pietro Pizzimento, in collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, coordinata da Gina Annunziata, e con il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta, con il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

Dopo il trascinante Festival di Cinema spagnolo e latinoamericano da poco concluso, il Cortile dell’Arte dell’ex monastero dei Quartieri Spagnoli, su cui da dieci anni insistono i progetti di rigenerazione urbana della Fondazione guidata da Rachele Furfaro e Renato Quaglia, continua a proporsi come la grande arena del cinema in città dove, fino al 3 settembre, saranno proiettati i migliori film italiani e internazionali della stagione appena conclusa.

Grandi successi di pubblico e di critica e lavori di giovani talenti per assicurare, ogni sera d’estate, una programmazione di qualità nell’accogliente cortile di Foqus, liberato della copertura invernale e dotato di un nuovo impianto di proiezione e di amplificazione.

Tra le novità della nuova edizione della rassegna estiva di cinema, la collaborazione di Foqus con la società Casa Zen, start-up di giovani professionisti, laureati alla Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, invitati dalla Fondazione ad eleggere l’ex monastero dei Quartieri Spagnoli come proprio laboratorio di produzione e organizzazione

Avendo la Fondazione Foqus aderito alla promozione del Ministero della Cultura “Cinema Revolution”, si potrà accedere alla proiezione dei film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,5 euro. Gli altri ingressi costeranno, invece, 5 euro.

Il calendario completo della rassegna è disponibile sul sito www.foqusnapoli.it

