Libri delle medie e delle superiori finiti nell’armadio o, peggio, buttati nella raccolta della carta?

Da oggi a Bollate tutto questo ricco patrimonio, spesso integro, viene messo a disposizione di chi ne ha bisogno per essere regalato, scambiato, acquistato o venduto.

A renderlo possibile è l’adesione del Comune, per il secondo anno consecutivo, al progetto Giraskuola la piattaforma online offerta gratuitamente a tutti i cittadini di Bollate come servizio utile, ecologico e virtuoso per valorizzare e rimettere in circolazione materiali utili alla collettività scolastica della nostra città.

Ma cos’è Giraskuola?

E’ una piattaforma digitale di vicinato che mette in contatto chi vuole vendere, acquistare, prestare, regalare libri di scuola, romanzi e materiale scolastico usati.

La piattaforma è a disposizione dei cittadini che, in modo gratuito, sono interessati a scambiare volumi e materiale scolastico, a partire da quelli per le medie fino a quelli adottati alle superiori.

Per accedere al servizio:

Occorre registrarsi, dopodiché si potranno consultare le liste del materiale scolastico e dei libri adottati dalle classi degli istituti che si trovano a Bollate.

Una volta individuato il titolo si può mettere in vendita o acquistare il testo: la piattaforma metterà in contatto l’acquirente e il venditore, che a loro volta definiranno i termini dell’acquisto e/o dello scambio in modo autonomo.

Sottolineiamo la gratuità del servizio per i cittadini di Bollate, che dovranno solo registrarsi e poi accordarsi direttamente per la cessione dei libri disponibili. Questo grazie all’accordo sottoscritto dall’Amministrazione comunale con Giraskuola, piattaforma che non guadagna dalla compravendita.

“Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, abbiamo scelto di aderire ancora al progetto Giraskuola – spiega l’Assessore alle Politiche educative – perché crediamo nel valore dell’economia circolare sul territorio e negli strumenti che permettono ai cittadini di risparmiare in modo virtuoso riducendo gli sprechi. Il buon vicinato e il sostegno alle famiglie si può esprimere anche attraverso strumenti nuovi come questo che, tra l’altro, favorisce l’ulteriore digitalizzazione della nostra città con un servizio utile ed ecologico promuovendo il risparmio consapevole”.

Per saperne di più:

https://www.giraskuola.it/comuneAderente/Details/Bollate

