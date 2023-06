È uscito “YOU LEFT ME A LONG, LONG TIME AGO“, brano classico di WILLIE NELSON

che anticipa l’album “BLUEGRASS” in uscita in formato cd e digitale il 15 settembre, in cui l’artista esegue 12 delle sue canzoni più iconiche.

È attivo il preorder dell’album: https://smi.lnk.to/WNBluegrass.

Un’edizione esclusiva da collezione di “Bluegrass”, stampata su vinile blu da 12 pollici, sarà disponibile da venerdì 29 settembre.

“Bluegrass”, il suo 151° album, presenta 12 reiterpretazioni di classici dall’intero repertorio di Willie Nelson, tra cui “On the Road Again“, “Yesterday’s Wine“, “Still is Still Moving to Me“, “Good Hearted Woman“.

I brani presenti in “Bluegrass” sono stati scritti da Willie Nelson, tranne “Good Hearted Woman“, scritta e composta in collaborazione con Waylon Jennings.

Il nuovo album di Willie è un omaggio alla musica folk della zona degli Appalachi (ormai divenuto un genere a se) e al cantautore/esecutore/regista discografico Bill Monroe e i Blue Grass Boys, le cui registrazioni del dopoguerra hanno profondamente influenzato la sensibilità compositiva di Willie e la musica country americana in generale.

In “Bluegrass”, Willie Nelson unisce una dozzina di canzoni che collegano la sua storia personale al suo amore di una vita per la musica roots. Utilizzando il suo stesso catalogo come materiale di origine, Willie ha scelto canzoni che combinano melodie forti e un’interazione serrata tra gli strumenti (dalle melodie europee ai ritmi africani) delle canzoni popolari americane scoprendo nuove verità nelle sue stesse canzoni.

Questa la tracklist di “Bluegrass”:

No Love Around

Somebody Pick Up My Pieces

Good Hearted Woman (cowritten with Waylon Jennings)

Sad Songs And Waltzes

Home Motel

You Left Me A Long, Long Time Ago

Yesterday’s Wine

Bloody Mary Morning

Slow Down Old World

Still Is Still Moving To Me

On The Road Again

Man With The Blues

In una carriera già ricca di momenti salienti, il 2023 si sta rivelando un anno straordinario per Willie Nelson, 90enne dal 29 aprile.

