Le vacanze 2023 saranno più brevi, ma oltre il 95% non rinuncerà

Un’indagine AstraRicerche per Emma Villas, azienda leader in Italia del vacation rental di ville di pregio, fotografa le scelte per le vacanze 2023 dei nostri connazionali: vince il Belpaese (81%) rispetto all’estero, i soggiorni saranno più brevi (41%) e verso destinazioni più vicine (30%)

Inflazione e rincari penalizzano ma non demoralizzano: la vacanza è un must per 9 italiani su 10, con oltre la metà, nella fascia di reddito medio-alta, che spenderà fino a 1.500€. I nostri connazionali dichiarano di aver già prenotato la vacanza (78%) e di averne programmata più di una (72%)

Sarà sempre più l’estate di ville e dimore di pregio: continua a crescere la passione di italiani (e stranieri) per questa soluzione, prenotazioni su del 62% rispetto al 2019

Le mete preferite quest’anno? Sul podio regnano incontrastate il Salento (30%), la Costiera Amalfitana (29%) e il sud della Sardegna (27%)

L’estate è appena iniziata ma i numeri parlano già chiaro: avremo una ripresa significativa del settore turistico[1], con dati superiori ai livelli pre-pandemia. Inflazione, arrivata al +7.6% nel mese di maggio[2], e caro vita non demoralizzano gli italiani: quasi la totalità dei nostri connazionali, infatti, farà una vacanza (95%).

Le tendenze più interessanti per l’estate 2023

Se guardiamo alla fascia di reddito medio-alta sono tre: oltre la metà dei vacanzieri è pronta a spendere fino a 1.500 euro a settimana; 7 su 10 faranno più di una vacanza nei prossimi 12 mesi; oltre il 68% vorrebbe vivere l’esperienza di soggiornare in una dimora di pregio.

La conferma della passione degli italiani per le ville private è confermata dall’Osservatorio Emma Villas, che per la stagione estiva segna un +62% nel numero delle settimane prenotate in ville e casali di pregio rispetto al 2019, per un totale di 4.931 settimane già “prese” tra giugno e settembre.

È questa, in sintesi, la foto dell’estate degli italiani e dei loro desideri per le vacanze scattata dall’inedita ricerca AstraRicerche per Emma Villas, leader italiano nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), realizzata su un campione di oltre 1000 italiani di età compresa tra i 30 e i 70 anni.

[1] Stime UNWTO (World Tourism Organization-UN Specialized Agency)

[2] Dati Istat

