L’Istituto Culturale Coreano presenta per la prima volta a Roma uno spettacolo di Street Dance coreana.

Presso il Teatro Vascello di Roma, il 30 giugno andrà in scena < Korean Street Dance by Artgee>, una performance non verbale che superando i limiti del linguaggio, porterà tutti gli spettatori nel dinamico mondo del K-POP, che sta avendo un grande successo in tutto il mondo,ma difficilmente si ha la possibilità di vivere e conoscere da vicino in Italia.

Lo spettacolo ” Korean Street Dance by Artgee ” è la performance che rappresenta per eccellenza ‘Artgee’, gruppo street-dance che negli ultimi 10 anni ha ricevuto riconoscimenti sulla scena internazionale.

Nello specifico è uno spettacolo gala-show, che presenta insieme 7 esibizioni distinte(“Tiktok”, “Illusion”, “Delight”, “Shadow”, “Mirror Man”, “This is K-DANCE, THIS IS K-POP”, “Last Dance”) che mettono alla luce il carisma del gruppo.

Ciascuna esibizione mostrerà l’essenza della street-dance e ognuna di queste verrà introdotta in modo divertente dal Mimo Ppikppik, famoso per la sua ottima intesa con il pubblico.

Questo aiuterà gli spettatori a comprendere la cultura della street-dance e susciterà aspettative per l’esibizione successiva. Il pubblico sarà catturato da un susseguirsi di performance dinamiche, acrobatiche e di altissima qualità.

Per questo spettacolo non si prendono prenotazioni telefoniche si predilige la vendita diretta presso il botteghino del teatro vascello

o acquisto on line https://www.vivaticket.com/it/ticket/korean-street-dance/208088

www.teatrovascello.it

