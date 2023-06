È uscito venerdì 9 giugno, “TUYA”, il nuovo singolo di ROSALÍA, artista, produttrice e cantautrice da miliardi di stream, vincitrice di un Grammy Award e di 12 Latin Grammy!

Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 16 giugno.

E’ online anche il video di “TUYA”, girato interamente in Giappone e diretto da Styllz: https://youtu.be/F84pjEryeC0.

Seguendo l’esplorazione sonora presente nel suo rivoluzionario album “Motomami” (certificato ORO in Italia), “TUYA” è una canzone sensuale co-prodotta da Rosalía, composta da un stile reggaeton arricchito dalle dolci note del koto, strumento nazionale Giapponese.

Girato interamente in Giappone, il video di “TUYA” mostra ROSALÍA e il suo amico a quattro zampe vagare immersi nei propri pensieri per le strade di Tokyo.

Il video è un omaggio al Giappone, un paese che Rosalía ama e rispetta profondamente, un luogo che l’artista visita per lavoro ma soprattutto per piacere. Rosalía è infatti da tempo ispirata dalla tradizione, dalla musica e dall’arte giapponese.

“L’esplorazione fa parte di chi sono come musicista – dichiara Rosalía – e nel caso di Tuya, ispirazioni come il reggaeton, gli strumenti giapponesi, il flamenco e il gabber techno convivono allo stesso livello”.

La superstar spagnola è già in Tour in Europa e sarà in Italia per un’unica data il 23 giugno, sul palco dell’Ippodromo SNAI di Milano come headliner degli I-Days Milano Coca Cola, per un concerto che si preannuncia esplosivo.

